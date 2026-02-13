Оставиха в ареста българин, издирван от Гърция с присъди за над 130 г. затвор

Окръжният съд в Благоеврад постанови постоянна мярка "задържане под стража" за българин, издирван от гръцките власти с Европейска заповед за арест. Румен Рибналиев от Гоце Делчев има 4 присъди от съда в Солун. За трафик на мигранти има присъда от 130 г. затвор, от които трябва да излежи 25 г. За кражба е осъден на 5 г. затвор, за продажба на стоки без разрешително - 6 месеца и за притежание на контрабандни стоки - също 6 месеца.

Предстои да се гледа по същество делото за екстрадицията му според ЕЗА, която е издадена на 6 май 2025 г. 35-годишният мъж е арестуван на 11 февруари. Пред съда поиска да бъде екстрадиран в Гърция. Имал 3-годишно дете. По някои от делата е осъден задочно, а на други се е явявал лично и има изтърпени няколко месеца от присъдите.

Рибналиев е познат и на нашите криминалисти. Още на 18 г. е арестуван за кражба на кола.