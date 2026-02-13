МВР потвърди за едно съвместно обучение с "агенцията" на Калушев през май 2023 г., а не през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тогава министър на вътрешните работи е бил Иван Демерджиев (2 август 2022 – 3 февруари 2023)

По повод твърденията на ДБ, че починали лица от хижата в Петрохан са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения на полигон в Монтана от полицията заявиха, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия" на дирекцията в Монтана, „съвместно със служители на НАКЗТ".

Също така е направен контакт с представители на НПО-то за предоставяне на AIRSOFT оборудване.

Ето какво съобщават от МВР:

Във връзка с твърдения на политически лица за провеждани „съвместни" учения с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии" /НАКЗТ/ на територията на ОДМВР-Монтана, на директора на областната дирекция своевременно е разпоредена проверка.

Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия" на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ" /според текста на писмо до областния управител, подписано на 28 април 2023 г/.

Съгласно месечния план на занятията по тактическа подготовка със Сектор СТД при ОДМВР-Монтана през месец май 2023 г., темата на занятието е както следва: „Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка." Планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Обучението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставената сграда на т.нар. „Хирургичен блок" в гр. Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Същото е предоставено от лицата Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков.

Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана.

Продължава и проверката на Дирекция „Инспекторат" на всички данни и сигнали, постъпили в МВР по случая „Петрохан" и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР. Данните от нея ще бъдат своевременно огласени.

По-рано днес в парламента лидерът на Да, България Ивайло Мирчев каза, че МВР е имало две съвместни обучения с агенцията на Калушев през 2025 г., когато министър е Даниел Митов.