До края на февруари клубовете следва да представят техническите параметри за тренировъчните и състезателните си бази, за да се проектира комплексът

Изграждане на спортно градче на Шумен на терена до Шуменския университет - бившия Смесен артилерийски дивизион (САД) - с тренировъчни бази, места за отдих, общежития и блокове за настаняване на спортисти, учебен, спален и хранителен корпуси, медицински център (спортен диспансер), развойни центрове за иновации и високи технологии в спорта и бази за състезания по най-високите спортни стандарти обсъди днес кметът на община Шумен проф. Христо Христов с представители на спортните клубове в града.

Спортното градче на Шумен е амбициозна идея, но целите ни са за десетилетия напред. Това е началото на един процес. Затова искам от клубовете задания за нужните ви спортни бази, за да се стигне до възлагане на цялостен проект и ориентировъчна количествено-стойностна сметка. Ресурсът няма да е малък, но това не трябва да ни плаши, подчерта кметът. Той припомни, че теренът на бившия САД е предоставен на Община Шумен от Министерството на отбраната с решение на МС преди около месец именно за изграждане на спортно училище и мултифункционална спортна база. Община Шумен застава зад идеята за национално спортно училище, каза кметът и допълни, че предстоят разговори със съответните министерства, но преди това спортната общност в Шумен следва да даде становище кои да са приоритетните спортове и спецификите на базите. Теренът не се ползва от военните от 20 години, като общата площ на бившия военен обект и опитното поле в съседство е 230 декара, на които да се изгради спортното градче.

До края на месец февруари 2026 г. клубовете следва да подадат специфичните изисквания за спортните бази на всеки от видовете спорт, като кметът посочи, че на леката атлетика Шумен е длъжник. Допълни се още, че е целесъобразно да се изградят открита и закрита лекоатлетически писти с възможност да се ползват и от други спортове. Клубовете следва да потвърдят своята ангажираност към идеята за създаване на национално спортно училище, като припомниха традициите на Шумен в това отношение и акцентираха върху интереса от родителите и децата към разкриването на спортно училище.

Кметът бе категоричен, че разчита на клубовете да спазят срока с подаване на техническите характеристики на базите и изискванията за състезания, за да се проектира още през тази година новото спортно градче, като проектирането се финансира от бюджета на общината за 2026 г. На базата на предложенията ви ще се опитаме да възложим вариант за проектиране на мултифункционално спортно градче, за да сме наясно с нужното финансиране.

Той добави, че може да се приложат различни икономически механизми – публично-частно партньорство, финансиране по проекти, поетапно изграждане чрез съвместна работа с федерациите и др., като посочи, че ще се възложи и изработването на умален макет, за да може шуменската общественост да види как ще се развива районът. Присъстващите клубове дадоха положителна оценка за идеята Общината да развива на този терен именно спортна инфраструктура и Шумен да се бори за седалище на национално спортно училище от най-ново поколение.