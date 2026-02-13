С пистолет за игра двамата софиянци обрали магазина в Пловдив, оставиха ги в ареста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единият е с присъда отскоро, а другият след грабежа отишъл в Англия

С пистолет, предназначен за отборни игри, двамата 23-годишни софиянци са извършили обира на денонощния магазин на бул. "Пещерско шосе" в Пловдив. Това стана ясно в съдебната зала, където районните магистрати наложиха постоянен арест за Стефан Милев и Алек Григоров.

След извършеният грабеж Григоров поел към Англия, за да си купува кола. След като разбрал, че го издирват, доброволно хванал самолета и се прибрал в България, обясни самият той.

Стефан Милев пък е с условна присъда отскоро и още е в изпитателен срок.

Прокуратурата изтъкна, че става въпрос за тежко умишлено престъпление, което е било планирано и подготвяно. Той настоя да им бъде наложена най-тежката мярка.

По думите на обвинителя собственикът на магазина и свидетели са потвърдили, че извършители на дръзкия обир са именно Стефан Милев и Алек Григоров. Първият бил безработен, а Григоров имал договор с музикална компания.

Адвокатите им пък пледираха, че им било отнето правото на защита и не им било разяснено в какво са обвинени.

"Има реална опасност те да извършат ново престъпление, а Милев може да се укрие", изтъкна съдия Божидар Кърпачев.

Обирът стана в ранните часове на 1 февруари. Около 4 призори Милев и Григоров маскирани нахлули в денонощния магазин и насочили пистолета към персонала. Успели да задигнат от касата 1010 евро. В продължение на 10 дни полицията ги издирваше.

Определението подлежи на обжалване в 3-дневен срок.