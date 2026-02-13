"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските кандидат-студенти може да научат за Les Roches и Glion на презентации в София и Варна.

Представете си, че докато вашите връстници тепърва търсят своето място под слънцето, вие вече управлявате екипи в Ritz-Carlton или координирате събития за брандове като Louis Vuitton и Chanel. За студентите в престижните швейцарски и испански академии Glion и Les Roches това не е далечна мечта, а част от учебния план.

Сега българските кандидат-студенти имат шанс да се докоснат до този свят. На 18 февруари в София и 19 февруари във Варна, представител на двата елитни университета за луксозен мениджмънт и хотелиерство ще проведе безплатни презентации за бъдещи студенти и техните родители. Събитията са с безплатен вход след регистрация на сайта на събитието.

Платени стажове в 5-звездни брандове

Една от най-силните страни на обучението в Швейцария и Испания е задължителният практически опит. Програмите включват два 6-месечни платени стажа, които превръщат студентите в завършени професионалисти.

„Нашите студенти не просто учат, те практикуват в реална бизнес среда. Средно всеки от тях получава по 4-6 предложения за стаж от световни лидери като Ritz-Carlton, Hilton, Marriott, както и от луксозни модни гиганти като Louis Vuitton и Chanel“, споделя Горан Йорданов, директор по приема в Les Roches и Glion.

В края на програмата студентите вече не са просто обучаеми – те изготвят реален проект по задание от първия си бъдещ работодател.

Повече от диплома – инвестиция в „мека сила“ и контакти

Швейцария е еталон за перфекционизъм, а образованието в Glion и Les Roches е „златният стандарт“ в индустрията на хотелиерството и луксозния мениджмънт. В тази среда не се учи само теория, а се гради характер и бизнес усет.

„Ние не просто предаваме знания, а изграждаме лидери. Благодарение на международната среда и контактите, които създават, нашите възпитаници излизат на пазара на труда напълно подготвени за високите изисквания на луксозния сегмент“ споделя Горан Йорданов. „Нашите възпитаници излизат на пазара на труда не като кандидати, а като готови лидери.“

Не пропускайте срещата в София и Варна:

Запознайте се лично с представителите на Glion и Les Roches и разберете как да стартирате своята международна кариера. Входът е безплатен след регистрация.

София – 18 февруари

Варна – 19 февруари

Участието е безплатно, но местата са ограничени – необходимо е предварително записване на сайта ТУК.

Започнете своя път към елитното образование и международната кариера още днес. Вашата мечта може да започне с едно посещение и да продължи с професионално бъдеще в най-престижните хотели и брандове по света.