Крум Зарков и Иван Таков осъдиха отмяната на забраната за провеждане на "Луковмарш"

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков, председателят на Градския съвет на БСП - София Иван Таков и членовете на Изпълнителното бюро на столичните социалисти осъдиха остро в обща позиция решението на съда да отмени забраната, наложена от кмета на София, за провеждането на "Луковмарш".

"За поредна година демонстрацията на омразата се оказва по-силна от закона. Широкото затваряне на очите на българските правораздавателни органи пред откровеното потъпкване на нормите и законите неминуемо води до трагедии. Обезсилването на държавата по този начин допуска избуяването на опасни идеологии, които рушат българското общество", пишат в позицията си социалистите.

В нея те наричат "Луковмарш" парад на фашизма, расизма, ксенофобията и антисемитизма. "Това е безспорно шествие на омразата, на агресията, на безнаказаността. То е знак за разгаряне на огнищата на фашизъм, които припламват през последните години в България. До събуждането на "кафявата чума" доведе изкривяването и фалшифицирането на историята, събарянето на паметници, заличаването на паметта, отбелязват социалистите. - БСП от години предупреждава, че тъмните чумни времена от Втората световна война може да се върнат под най-невинното прикритие. Това твърдение на Умберто Еко е камбаната, която бие днес. Наше задължение е да го разкрием и да посочим с пръст всяко негово проявление - всеки ден, във всяка част на света".

В позицията си социалистите са категорични, че е дълг на всяка политическа партия в държавата, поддържаща европейските ценности, публично да се противопостави на поредната манифестация на нацизъм и ксенофобия и категорично да осъди всички форми на фашистки и националистически прояви. "Провеждането на "Луковмарш" е в разрез не само с Конституцията и законите на Република България, но и с ценностите на българското общество, което спаси българските евреи от лагерите на смъртта, категорични са те. - Призоваваме всички институции в държавата, имащи отношение към провеждането на масови публични събития, да не си затварят очите и да не допускат провеждането на парада на омразата с фалшивия аргумент, че участниците в него защитават възраждането на българската държава и нейния просперитет, че изразяват началата на патриотизма и национализма".