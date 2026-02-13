Със символична първа копка днес беше даден старт на последния етап от разширението на бул. „Тодор Каблешков“.

Строителството обхваща участъка от ул. „Луи Айер“ до бул. „Черни връх“, като 94,64% от трасето, или 1306 м, вече са изпълнени.

Кметът на София Васил Терзиев, заедно със заместник-кмета по строителство Никола Лютов и Владимир Житенски, председател на борда на директорите и изпълнителен директор на „Джи Пи Груп“ АД – изпълнител на обекта, дадоха старт на последната отсечка. Тя се забави поради съдебна процедура, свързана с отчуждаване на имот по трасето.

„Довършването на бул.“Тодор Каблешков“ ще бъде поредният успешно реализиран инфраструктурен проект, който изпълняваме съвместно със Столична община. Наскоро приключихме успешно и изграждането на бул. „Рожен“ – проект със стратегическо значение за транспортната свързаност на столицата ни. Както подчерта при откриването на обекта кметът на София Васил Терзиев, подобни инфраструктурни инвестиции допринасят за утвърждаването на модерния облик на София и за нейното устойчиво развитие като европейска столица“, заяви Владимир Житенски, председател на борда на директорите и изпълнителен директор на „Джи Пи Груп“ АД.

Той допълни, че компанията има много добро взаимодействие с екипа на общината, както и че високо оценява личната ангажираност на кмета на София Васил Терзиев в подкрепа на инфраструктурните проекти. Общата цел е изграждането на качествена, съвременна и функционална градска среда, отговаряща на европейските стандарти.

Към днешна дата е видно , че изграждането на инфраструктурни обекти облекчаващи транспорта в полза на гражданите е приоритет на Столична Община. Както подземното метро -изграждане, така и надземното строителство на улици и булеварди.

Именно когато възложителят има визия и решимост за реализацията на такива проекти ,а изпълнителят разполага с опит , реквизит и ресурс за изпълнението им ,се постига този резултат, допълни Владимир Житенски.