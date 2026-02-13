Водолази търсят убиеца от Брестак в язовир (Снимки)

Издирването на 31-годишния Диян Иванов, за когото се твърди, че е убил жена си с нож, пред очите на едно от двете им деца продължава, научи "24 часа".
Убийството беше извършено в малките часове на 28 януари във варненското село Брестак.
От ОДМВР-Варна разпространиха снимка на мъжа, придружена с кратка информация, че се издирва за тежко криминално престъпление.
От окръжна прокуратура във Варна съобщиха, че се ръководи досъдебно производство за убийство.
Днес служители от дирекцията за пожарна безопасност и защита на населението са оказали съдействие на колегите си от ОДМВР-Варна, за което се съобщава с публикация в тяхната фейсбук страница. Не се споменава кой е язовирът.
От пресцентъра на полицията отказаха да изнесат подробности и заявиха, че разследването по случая продължава.