Водолази търсят убиеца от Брестак в язовир (Снимки)

Надежда Алексиева

Издирването на 31-годишния Диян Иванов, за когото се твърди, че е убил жена си с нож, пред очите на едно от двете им деца продължава, научи "24 часа".

Убийството беше извършено в малките часове на 28 януари във варненското село Брестак.

От ОДМВР-Варна разпространиха снимка на мъжа, придружена с кратка информация, че се издирва за тежко криминално престъпление.

От окръжна прокуратура във Варна съобщиха, че се ръководи досъдебно производство за убийство.

Днес служители от дирекцията за пожарна безопасност и защита на населението са оказали съдействие на колегите си от ОДМВР-Варна, за което се съобщава с публикация в тяхната фейсбук страница. Не се споменава кой е язовирът.

От пресцентъра на полицията отказаха да изнесат подробности и заявиха, че разследването по случая продължава.

Снимки: Фейсбук страница "Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Варна".
