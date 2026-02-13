Постоянен арест за полицайката от Враца, опитала да пренесе над 2 кг кокаин през границата с Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжният съд в Хасково наложи постоянен арест на полицайката, опитала да пренесе над 2 кг кокаин за над 50 000 евро през границата с Турция. Задържаната Десислава Павлова работи в „Охранителна полиция" в ОД на МВР-Враца.

На 10 февруари на ГКПП „Капитан Андреево" в посока Турция пристигнал лек автомобил, управляван от полицайката. Тя пътувала сама в колата.

Наркотикът е бил скрит в акумулатора на колата ѝ, с която се опитала да влезе в Турция

При извършена митническа проверка в акумулатора на колата е било намерено бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо тегло 2,348 кг и на обща стойност 51 381 евро.

Пред съда адвокатът на Павлова заяви, че тя е в шок заради случилото се и отказва да даде обяснения, съобщава Би Ти Ви.

Дисциплинарната проверка в МВР е започнала за това, че не се е явявала на работа и при разговор с прекия си ръководител е заявила, че повече няма да работи в системата.

Не е оказала съдействие, но и не е пречила на разследването.

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано в 3-дневен срок.