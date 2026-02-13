ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чистачки откриха мъртво новородено бебе в чувал до кофи за боклук в столичния квартал "Дружба" (Обновена)

Кофи за боклук. Снимка: Георги Кюрпанов

Чистачки откриха бебе в чувал до кофи за боклук в столичния квартал "Дружба". На място са екипи криминалисти, които разследват случая. 

Бебето е намерено мъртво, съобщиха за "24 часа" от СДВР.

Преди обед жените почиствали пространството между бл. 17 и бл. 18 в столичния квартал "Дружба" 1. Измежду другите боклуци и торби се натъкнали на новороденото, споделиха хора, които работят в района.

С часове криминалисти и полицаи обследваха района на детската площадка.

Бебето е около 20-а гестационна седмица - средата на петия месец от бременността. По непотвърдена информация става въпрос за аборт.

Кофи за боклук. Снимка: Георги Кюрпанов

