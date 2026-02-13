Чистачки откриха мъртво новородено бебе в чувал до кофи за боклук в столичния квартал "Дружба" (Обновена)

Чистачки откриха бебе в чувал до кофи за боклук в столичния квартал "Дружба". На място са екипи криминалисти, които разследват случая.
Бебето е намерено мъртво, съобщиха за "24 часа" от СДВР.
Преди обед жените почиствали пространството между бл. 17 и бл. 18 в столичния квартал "Дружба" 1. Измежду другите боклуци и торби се натъкнали на новороденото, споделиха хора, които работят в района.
С часове криминалисти и полицаи обследваха района на детската площадка.
Бебето е около 20-а гестационна седмица - средата на петия месец от бременността. По непотвърдена информация става въпрос за аборт.