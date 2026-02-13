ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп е изразходил 40 млн. долара за депортации на...

Обявиха частично бедствено положение в Септември заради свлачище

Свлачище. Снимката е илюстративна. Снимка: Снимка: Архив

В община Септември е обявено частично бедствено положение, заради активирало се свлачище, което е достигнало до двора на една от близките къщи. Това съобщава БНР.

Компрометиран е и участък от републикански път, в близост до жп- прелеза в селото.

Причината за активирането на свлачището са продължителните дъждове през последния месец. В близост до свляклата се земна маса има още една къща, но тя не е засегната.

Предприети са укрепителни дейности, на място има техника.

Движението на автомобили от жп-прелеза до центъра на село Варвара е временно затворено.

Свлачище. Снимката е илюстративна.

