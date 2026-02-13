Обвиниха и ще искат постоянен арест за шофьор на камион, убил 85-годишна жена на пътя

Окръжна прокуратура – Велико Търново привлече като обвиняем и задържа за 72 часа румънски шофьор, причинил пътно транспортно произшествие със загинала жена.

На 13.02.2026 г. под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново е образувано досъдебно производство по повод настъпило пътнотранспортно произшествие със загинал пешеходец.

Около 6 ч. сутринта до с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш, е настъпило пътнотранспортно произшествие, при което влекач "Волво" с румънска регистрация, управляван от 62-годишен правоспособен румънски гражданин, движещ се от Велико Търново към Русе, блъска придвижващата се по пътя 85-годишна пешеходка, която е починала на място.

Извършени са неотложни следствени действия – оглед на местопроизшествие с участието на автоексперт и съдебен лекар, разпитани са свидетели, назначени са експертизи. Водачът на товарния автомобил е тестван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотици, като резултатът е отрицателен. Взета му е и кръвна проба, която е изпратена за лабораторно изследване за наличие на алкохол и наркотични вещества.

Преценено е, че са налице достатъчно доказателства за привличане на водача на товарния автомобил като обвиняем за извършено от него престъпление - при възникнала опасност на пътя не е изпълнил задължението си да намали или при необходимост да спре управляваното от него превозно средство, при което по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходката.

С постановления на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо него, както и е постановено временното отнемане на свидетелството му за правоуправление.

Действията по разследването продължават под наблюдение на ОП - Велико Търново.