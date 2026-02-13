При катастрофата край Долна Диканя камион се е забил в мантинела, а кола се е блъснала в него

Тир е катастрофирал на магистрала „Струма“ на разклона за радомирското с. Долна Диканя, потвърди пред БТА говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Той уточни, че тежкотоварното превозно средство се е движило в посока Дупница. Камионът е бил управляван от 44-годишен жител на Благоевград. По време на движението той навлязъл в насрещното платно и се е ударил, отнасяйки близо 100 метра от предпазната мантинела. Зад тира се е движил лек автомобил, който се е ударил в камиона. Колата е била управлявана от 60-годишен жител на град Самоков, а до него се е возила съпругата му – на 58 години.

Двамата са били транспортирани до пернишката болница, където им е извършен преглед. Лекарите са установили фрактура на гръдната кост на мъжа, а жената е без наранявания. Шофьорът на тежкотоварния автомобил също е без наранявания. На участниците в инцидента са взети проби за алкохол и наркотици, които са с отрицателен резултат.

В момента тече оглед на местопроизшествието. Ще бъде започнато и досъдебно производство, съобщи още Венцислав Алексов.