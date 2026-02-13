ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп е изразходил 40 млн. долара за депортации на...

Отложиха разпоредителното заседание по случая "Благомир Коцев"

Надежда Алексиева

Кметът на Варна Благомир Коцев

Разпоредителното заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души, насрочено за 17 февруари, е отложено, съобщават от пресслужбата на окръжния съд, където трябва да се гледа.

Причината е постъпила молба от един от адвокатите на подсъдимите за отсрочване на съдебното заседание поради служебната му ангажираност пред Апелативен съд – София на същата дата.

След като се убедил в достоверността на заявеното, съдията-докладчик отсрочи разглеждането на делото за определената по-рано резервна дата – 24 март от 09:30 ч., за която всички страни са уведомени.

По време на разпоредителното заседание, което се провежда от състава на съда с участие на всички страни, се решават въпроси за евентуално допуснатите нарушения на процесуалните правила при досъдебното производство идали може да бъде даден ход на делото по същество.

