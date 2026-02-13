Отложиха разпоредителното заседание по случая "Благомир Коцев"

Разпоредителното заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души, насрочено за 17 февруари, е отложено, съобщават от пресслужбата на окръжния съд, където трябва да се гледа.

Причината е постъпила молба от един от адвокатите на подсъдимите за отсрочване на съдебното заседание поради служебната му ангажираност пред Апелативен съд – София на същата дата.

След като се убедил в достоверността на заявеното, съдията-докладчик отсрочи разглеждането на делото за определената по-рано резервна дата – 24 март от 09:30 ч., за която всички страни са уведомени.

По време на разпоредителното заседание, което се провежда от състава на съда с участие на всички страни, се решават въпроси за евентуално допуснатите нарушения на процесуалните правила при досъдебното производство идали може да бъде даден ход на делото по същество.