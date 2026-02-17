Електронният кандидат-студентски справочник е готов от януари

Тракийски университет - Стара Загора 30 години отстоява позициите си на добре организирана и уважавана академична институция, утвърден и в групата на изследователските университети в България. Посоката на развитие създава обединена и мотивирана общност, в която студентите, преподавателите и експертите да се чувстват чути, подкрепени и ангажирани.

„Много голяма е палитрата от специалности, които предлагаме - 42 в 17 професионални направления, изучавани в Стара Загора, Ямбол и Хасково. Малко са университетите по света, които предлагат на младите хора такова разнообразие. Имаме „Педагогика”, „Икономика”, „Биологически науки”, „Информатика и компютърни науки”, „Машинно инженерство”, „Енергетика”, „Електротехника”, „Електроника и автоматика”, „Комуникационна и компютърна техника”, „Общо инженерство”, „ Хранителни технологии”, „Растениевъдство”, „Животновъдство”, „Ветеринарна медицина”, „Хуманна медицина”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи", изброява зам.-ректорът по учебната дейност доц.д-р Цветослав Койнарски.

Политиката на висшето училище е да привлича повече кандидати, за да подбира най-добрите сред тях като бъдещи свои студенти.

През миналата година са записани в първи общо 1341 студенти по държавна поръчка, като приемът за нея е изпълнен 99,71%. В платено обучение на български език са започнали 271, а на английски платено - 130. В момента университетът обучава на английски език в специалностите „Медицина” и „Ветеринарна медицина”. Подготвя се акредитацията и на специалности в Стопанския и от Аграрния факултет да се преподават на английски език.

За обучение в магистърските програми са били приети 456 човека.

За новата учебна година университетът е заявил пред Министерството на образованието и науката за прием след средното образование по държавна поръчка 1525 места, 1252 от които в редовна форма. За прием след висше образование заявката е за 261 човека.

Стремежът на ръководството е да разкрива иновативни специалности в ключови области на устойчивото развитие и цифровата трансформация, включително биоикономика, алтернативна енергетика, индустриална екология, дигитални технологии и педагогика, ориентирана към ветеринарната наука, природните науки и други.

За началото на учебната 2026/2027 г. ще започне прием в новия Факултет по дигитални и зелени технологии.

Част от специалностите, които в момента се изучават в Стопанския факултет в направление „Информатика и компютърни науки", ще бъдат прехвърлени в него. Друга част са специалности, които до момента се преподават във факултета „Техника и технологии“ в Ямбол, като студентите ще имат възможност да избират в кой град да се обучават. В зелените технологии ще бъдат акредитирани нови специалности, които ще превърнат факултета в истински лидер в тази област.

Тракийският университет издаде още през януари своя електронен кандидат-студентски справочник, който може да се види и на официалния сайт. Бъдещите студенти могат да се явят на предварителни и на редовни изпити. Приемането на документите за първите предварителни изпити започва от 2 март онлайн през сайта trakia-uni.bg. Подаване на кандидатстудентски документи за редовни изпити/тестове и за класиране е от 1 до 19 юни. За кандидатите в специалности, в които може да се влезе само с оценка от дипломата за средно образование, приемането на документите ще продължи до 26 юни.

Бъдещите студенти могат да усетят автентичната академична атмосфера в Деня на отворените врати, който се провежда всеки последен петък от месеца.

На официалния сайт е публикуван електронен формуляр за заявка на посещението, включително на английски език. Заявяват се предпочитаните за разглеждане факултети, а турът включва лекционните зали, лаборатории, модерния Академичен информационен център. В Учебния отдел младите хора получават указания и препоръки за кандидат-студентската кампания. Освен преподаватели, гидове в тези турове са и студенти от Студентския съвет, които от първо лице въвеждат връстниците си в университетския живот.

„Интересът към инициативата е голям, при нас идват дори цели класове от различни селища. В тази програма има и социален елемент - могат да се включват и по-малки ученици. За тях сме предвидили посещения в атрактивните музеи на университета, някои от които са уникални", разказва доц.д-р Койнарски.