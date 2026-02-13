„Идеи за града“ реализира проект за медиация в район „Надежда“

Успешно реализирана инициатива по проекта за граждански бюджети „Идеи за града" на Столична община обедини жители на район „Надежда" около каузата „Да се разберем – диалог вместо конфликт". Проектът поставя акцент върху изграждането на по-добра комуникация между дете, родител и учител като ключ към по-спокойна и подкрепяща образователна среда, съобщиха от Столичната община.

Чрез прилагането на медиация и съвременни обучителни подходи участниците получиха практически инструменти за справяне с напрежението и превръщането на спора в конструктивен разговор. Игровизацията допринесе темата да бъде представена по достъпен и ангажиращ начин, като насърчи активното включване и споделянето на личен опит.

Инициативата показа как една гражданска идея може да се превърне в реално работещо решение с видим обществен ефект. Създадената атмосфера на откритост и сътрудничество постави основа за по-добро взаимодействие в училищната общност и извън нея.

Предстои реализирането на още вдъхновяващи проекти по програмата „Идеи за града", които ще продължат да развиват и обогатяват градската среда в София. Програмата дава възможност на активните граждани да бъдат двигател на положителната промяна, защото добрите идеи започват именно от хората.