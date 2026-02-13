Остава в ареста 32-годишният Тайфун, обвинен за трафик на оръжие през "Капитан Андреево"

Състав на Окръжен съд-Хасково остави с постоянна мярка за задържане под стража гражданин на Република Турция. Тайфун Гьочмен, на 32 г., е с повдигнато обвинение за това, че на 10 февруари т.г. при проверка на влекач с полуремарке, шофиран от него, митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са открити 10 пакета с части от огнестрелни оръжия и 22 празни пълнителя за такива оръжия.

От събраните документи по случая, изчетени от съдия Милена Дечева в съдебната зала, стана известно, че при първите открити скривалища с боеприпаси водачът е съдействал на граничните власти и е посочил къде е скрил още части. При външния технически оглед от определени части са сглобени три бойни пистолета, годни за употреба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура - Хасково Николай Трендафилов каза, че предстои изясняване на произхода на откритите оръжия и дали с тях има извършени престъпления, за което е направено искане по международни правни канали. Въпреки, че от защитата на обвиняемия бе поискано освобождаването му с мярка „,гаранция в пари“, съдът счете, че е налице опасност от укриване или извършване на престъпление от обвиняемия, имайки предвид, че той е чужд гражданин, както и тежестта на извършеното престъпно деяние, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от три до 10 години, съобщи БТА.

Определената мярка „задържане под стража“ подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.

В разпространената от Агенция „Митници“ информация по случая пишеше, че според редовните документи за превозваната стока, които Тайфун Гьочмен е предоставил на митническите контрольори, пристигайки на ГКПП Капитан Андреево, е било отбелязано, че транспортира бяла битова техника от Германия през България за Турция. Незаконно пренасяните части за оръжие и боеприпаси са били разкрити след щателна проверка на превозното средство при приложен метод „анализ на риска“.