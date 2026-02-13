Новият шеф на Районния съд в Пловдив Панайот Велчев встъпи в длъжност

В словото си акцентира върху колегиалността и екипността

Новият председател на Районния съд в Пловдив Панайот Велчев официално пое функциите на административен ръководител на тържествена церемония днес. Той подписа акт за встъпване в длъжност в присъствието на досегашния и.ф. председател Иван Бекяров и на шефовете на Апелативния, Окръжния и Административния съд Миглена Тянкова, Розалия Шейтанова и Мариана Шотева, на районния прокурор Петър Петров и магистратите от Районния съд.

Изборът на съдия Панайот Велчев за председател на Районен съд – Пловдив стана факт след единодушно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 27 януари 2026 г. Основен мотив за кандидатурата му бе силната колегиална подкрепа – той беше номиниран от мнозинството от своите колеги в съда в резултат на неговите професионални и морални качества.

Съдия Панайот Велчев е магистрат с над 13 години стаж в органите на съдебната власт и е с придобит ранг в съдебната система „съдия в Апелативен съд". Завършил е висшето си юридическо образование в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". След обучението си в Националния институт по правосъдие е назначен на длъжност „младши съдия" в Окръжен съд – Пловдив, като за период от време е бил командирован да изпълнява длъжността „съдия" в РС – Асеновград. От 2015 г. официално става част от съдийския състав на РС – Пловдив, където и до днес правораздава в „Наказателно отделение" .

В словото си при встъпването в длъжност новоназначеният председател потвърди решимостта си да изпълни целите, заложени в концепцията му, изложена пред Висшия съдебен съвет и подчерта, че за него Районен съд – Пловдив не е просто място на работа, а най-вече общност от професионалисти, които вземат отговорни решения. Той акцентира върху значението на колегиалността, приемствеността и екипната работа, необходими в отговор на високите обществени очаквания към съда и заяви намерение да запази и надгради добрите практики, създадените условия за работа и постигнатите високи резултати в съда.

Съдия Велчев получи поздравления и пожелания за здраве, кураж и успешен мандат.