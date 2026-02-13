Задържаният за притежание на близо 206 хил. евро фалшиви банкноти остава в ареста

Събраните до момента доказателства по безспорен начин доказват авторството на извършеното деяние от Валери Георгиев, което е тежко по смисъла на закона с изключителна обществена опасност, заяви прокурор Таня Пиронкова, мотивирайки искането си за мярка "задържане под стража".

От откритите фалшиви банкноти 200 хиляди евро са с номинал по 100 евро, а има банкноти и от 200 и 50 евро. Те бяха открити и иззети от служители на Районното управление на МВР в Ябланица след получен сигнал. В него се съобщавало, че Георгиев се занимава с фалшифициране на парични знаци. При извършен личен обиск у него са открити около 10 000 фалшиви евро. На два негови адреса в село Златна Панега, община Ябланица, са открити още подправени банкноти на стойност около 200 хиляди евро.

Държавното обвинение посочи, че при задържането на Георгиев той е направил опит да избяга, което той отрече. Посочено бе и, че има предишни осъждания, сред които и за документни престъпления.

Адвокатът на Георгиев представи пред съда като доказателство за здравословното състояние на довереника си амбулаторен лист от 2023 г. и експертиза от 2024 г., според които той е със сърдечно заболяване и с бактериална пневмония.

Защитата в лицето на Димитър Захариев заяви, че клиентът му е задържан без постановление на прокурор, каквото е изискването по закон. „Касае се за самоволно действие на разследващия орган, който няма право да привлича като обвиняем. Обвинението не е формулирано законосъобразно", каза той. Допълни още, че липсва и експертиза, която да докаже, че иззетите банкноти са неистински.

Съдът обаче реши, че според доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към извършеното престъпление и има реална опасност да се укрие и извърши друго престъпление. Ако здравословното му състояние се влоши пък, може да получи лекарска помощ от болницата към затвора в Ловеч.

Определението на Окръжния съд може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново. Защитата обяви, че ще обжалват.