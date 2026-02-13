Столична община не е дала разрешение да се проведе шествието „Луковмарш". Това съобщиха от пресцентъра на общината.

В Столична община е постъпило уведомление от „Български национален съюз „Еделвайс" на 10.06.2025 г. с искане за провеждане на шествие в памет на ген. Христо Луков на 14.02.2026 г. с маршрут от пилоните на НДК по бул."Витоша", бул."П. Евтимий", ул."Г.С. Раковски", бул."Кн. Ал. Дондуков" до ул."Тракия" 1. Със заповед на кмета на Столична община и след становище на компетентните институции е издадена заповед за забрана за провеждане на шествие, става ясно в съобщението.

Заповедта е обжалвана в Административен съд София-град (АССГ). С Решение на АССГ забраната на мероприятието е отменена.

С последваща заповед на кмета на Столична община е определено ново място за събиране на участниците – на тротоарното пространство на кръстовището на бул."Кн.Ал.Додуков" и ул."Кракра" от 17 ч. на 14.02.26 г. и придвижване до ул."Тракия" 1. Проявата се провежда без да се слиза на пътното платно и без да се спира движението на пътни превозни средства.