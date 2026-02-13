"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Даниел Панов и губернатора на Дакахлия подписаха меморандум за сътрудничество

Велико Търново стартира партньорство с египетския град Мансура - важен икономически, културен, туристически и университетски център в регион Дакахлия.

Сътрудничеството ще включва множество области – култура и туризъм, икономика и градско развитие, образование и наука.

Меморандум за партньорството подписаха Даниел Панов и губернаторът на област Дакахлия Тарек Марзук, посочват от пресцентъра на местната управа.

"Заедно с председателя на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов представихме облика на старопрестолния град като целогодишна и водеща дестинация за културен туризъм и икономическия профил на общината.

Разговаряхме за съвместни културни и обществени инициативи и събития, насърчаване на туризма между Велико Търново и Мансура, разширяване на гамата от туристически продукти, икономически връзки.

Проведохме и работни срещи с българския посланик в Египет Деян Катрачев, представители на регионалната и местната власт в Дакахлия и Мансура, на бизнеса и индустрията, академичната общност и културните среди", разказа Даниел Панов.

Това е втори етап в двустранните отношения – през миналата седмица делегация от Мансура бе на официална визита във Велико Търново. Проведени бяха работни среща при кмета Даниел Панов, както и с представители на бизнеса.

Конкретните параметри на партньорството с Мансура ще бъдат представени за одобрение пред Великотърновски общински съвет.