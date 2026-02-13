ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

43-годишен пазарува с фалшиви евро в Карлово, бил с черни шапка и очила

24 часа Пловдив онлайн

2672
Евробанкноти Снимка: Pixabay

Бил заловен чак в Ботевград 

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж, напазарувал си с 3 фалшиви банкноти по 50 евро в Карлово. На 6 февруари 2026 г. той посетил магазин, аптека и книжарница. И в трите обекта направил покупки на ниска стойност, за които заплатил с подправени банкноти от по 50 евро с цел да му бъде върнато ресто в истинско евро. Той носел черна шапка и тъмни очила. По-късно напуснал Карлово с автомобил.

Бил подаден сигнал на телефон 112 и той бил открит на 11 февруари в Ботевград.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 14 февруари 2026 г. Окръжна прокуратура – Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.

