Гранични полицаи от Русе предотвратиха за ден 4 ало измами за общо над 46 000 евро

Четири престъпления, свързани с телефонни измами, са разкрити вчера от служители на Гранична полиция в Русе. Така повече от 46 000 евро и четири златни накита ще бъдат върнати на потърпевшите, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

При първия случай у 66-годишен мъж от Плевен, пътуващ за Румъния, бяха открити 43 610 лева (сумата се равнява на 22 297 евро), скрити в навит около гърдите му дамски чорап.

При втория случай към 13:30 часа вчера в района на Дунав мост граничните полицаи спрели за проверка по метода анализ на риска лек автомобил със старозагорска регистрация. Зад волана бил 41-годишен мъж от Бургас заедно с 21-годишния му син. В багажника на автомобила, под капсули в разпечатана кутия от перилен препарат, били открити 7240 евро. Двамата признали, че парите им били предадени по-рано същия ден от възрастна жена в района на блок 46 в комплекс "Меден рудник" в Бургас. Установено било, че 83-годишната бургазлийка била жертва на телефонна измама. Бащата и синът трябвало да занесат парите до Букурещ. Двамата са задържани, а парите са предадени с протокол. Работата по случая продължава, съобщи БТА.

Третият случай бил регистриран около два часа по-късно. Така към 15:30 часа вчера в района на Дунав мост униформените служители спрели за проверка лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж. При огледа в червено портмоне били открити 7810 евро и златни накити. Младият мъж признал, че вещите са получени в резултат на телефонна измама от жена в Стара Загора. Младият мъж е арестуван, а парите и златните накити са предадени с протокол. Оказало се, че измамената жена била за втори път жертва на подобно престъпление.

Граничната полиция в Русе работи по още един случай, при който снощи измамена възрастна жена била спряна от униформените служители на Дунав мост преди сама да отнесе 10 000 евро на телефонните измамници в Румъния.

Общата сума, задържана от служителите на "Гранична полиция" вчера, е 46 790 евро. Иззети са и златни накити. При четирите случая са арестувани общо четирима българи и трима румънци.

Жертвите на телефонните измамници са от Плевен, Бургас, Стара Загора и Габрово. Това са самотно живеещи жени на възраст от 68 до 83 години. Те били измамени по позната схема - да помогнат на роднини или на органите на МВР за разкриване на престъпление.

От Гранична полиция обясниха, че друга обща черта на случаите е, че пренасящите парите са имали определено поведение. Това е дало повод на граничните полицаи да извършат задълбочени проверки, за да разкрият престъплението. Разследването на случаите продължава съвместно със служители от четирите областни дирекции на МВР в Плевен, Бургас, Стара Загора и Габрово.

През миналата година по тази линия в Русе има предотвратени опити за измами за над 100 хиляди лева, а на територията на областта са установени и задържани 25 т. нар. мулета, свързани основно с престъпни групи от Румъния.