Скандалът с иззетата в Сърбия марихуана с вероятен произход от РСМ продължава втора седмица

Правителството на Северна Македония „упорито мълчи и отказва да отговори” на ключовия въпрос в скандала с 5-те тона марихуана с вероятен произход от Северна Македония, иззета в Сърбия, заяви в интервю за ТВ Канал 5 председателят на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче.

„Ако има официален документ от сръбската прокуратура (за борба с организираната престъпност), който споменава (Северна) Македония като източник на наркотиците, ако Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) е замесена в това и твърди, че е имало такава контрабанда, извинете, ние вярваме на DEA повече, отколкото на ВМРО-ДПМНЕ и премиера. Няколко пъти е доказано, че нито премиерът, нито това правителство са надеждни и на техни твърдения не може да се вярва“, каза в интервюто Филипче.

Според него истинският въпрос е защо няма отговори от институциите в страната как марихуаната е преминала границата.

„Кой е позволил на четири или пет камиона да преминат транзитно през страната, да стигнат до границата, да ги пропусне полицията, да ги пропусне митницата и да се окажат в Сърбия. Има ли записи, някой пропуснал ли ги е на границата? Кой е бил на смяна като митничар, кой е бил на смяна като полицай и това са въпроси, на които не отговаря нито премиерът, нито правителството, нито която и да е от съответните институции. Когато се транспортира марихуана, дори от едно място на производство до друго, в рамките на нашата страна, трябва да има документи, разрешение от Агенцията по лекарствата и тя трябва да бъде придружена от полицейски ескорт. Как тогава не е имало полицейски ескорт за този наркотик? Кой е дежурил на границата, на митницата?“, каза Филипче, който показа документ от сръбската прокуратура, „в който ясно е посочено, че наркотиците произхождат от (Северна) Македония".

Този въпрос от опозиционната партия поставят всеки ден в съобщения и на пресконференции от края на януари, когато стана ясно, че в Сърбия са били иззети 5 тона марихуана в близост до Крушевац, а произходът им най-вероятно е от Северна Македония.

Премиерът на страната Християн Мицкоски обаче заяви, че няма информация, че именно от Северна Македония, където марихуаната е разрешена за отглеждане за медицински цели, дрогата е отишла в Сърбия.

В Скопие и Струмица беше направена голяма полицейска акция, при която, според официалната информация са били конфискувани над 40 тона канабис, а според Мицкоски те може да достигнат и до 100 тона. Правителството разпореди да бъде направена проверка на всички фирми, които имат лиценз за отглеждане на марихуана за медицински цели.

„Митническата администрация (в Северна Македония) извършва проверки в рамките на своята компетентност за установяване на фактическата обстановка. Установена е редовна комуникация с други компетентни институции с цел координирани действия. Повече информация ще бъде споделена след пълното приключване на процедурата", цитира изданието „Свободен печат" Митническата администрация.

„Другата неофициална теория, която се разпространява в страната е, че марихуаната е преминала границата в запечатани камиони, а в документа е регистриран друг продукт - информация, която Мицкоски не потвърди с думите „нямам такава информация”, пише "Свободен печат" по темата, която повече от 10 дни продължава да е сред водещите в страната.

Според премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, проблемът е в приет правилник, в който е записано, че марихуаната за медицински цели може да бъде отглеждана на открито, а не единствено в оранжерии, което прави полученото масло некачествено и е невъзможно да бъде продадено за медицински цели.