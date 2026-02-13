Остава в ареста полицайката, обвинена в опит за контрабанда на над 2 кг кокаин през „Капитан Андреево“

Окръжният съд в Хасково остави в ареста полицейска служителка, обвинена в опит за контрабанда на 2,348 килограма кокаин на стойност 51 382 евро през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“.

Старши полицаят в сектор „Охранителна полиция“ на Районното управление на МВР във Враца Десислава Павлова (34 г.) беше арестувана на граничния пункт на 10 февруари, след като в акумулатора на автомобила, в който тя пътувала сама, бе открито наркотичното вещество.

Прокуратурата изнесе данни, че на митническите служители на „Капитан Андреево“ направило впечатление още на опашката за чакащи обработка леки коли, че Павлова се придвижва със стар модел автомобил и е сама. Срещу нея освен това се водело дисциплинарно производство по повод неявяване на работа, съобщи БТА.

Защитата поиска по-лека мярка спрямо обвиняемата, която била в шок и отказвала обяснения, тъй като тя имала постоянен адрес и шестгодишно дете. Тя изтъкна още чистото ѝ съдебно минало и награда, която получила на предишната си месторабота като граничен полицай.

Съдът обаче счете, че въпреки липсата на опасност да извърши друго престъпление, съществува такава обвиняемата да се укрие. Беше посочен и аргументът, че става дума за тежко престъпление, за което при доказване Законът предвижда от 10 до 15 години лишаване от свобода.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.