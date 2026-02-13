В Министерството на културата започна работа междуведомствена група по защитата на интелектуалната собственост

Подготовката на законодателни мерки е част от ангажиментите на България по „Специален доклад 301“ и процеса на присъединяването ни към ОИСР

В Министерството на културата се проведе първо заседание на междуведомствената работна група към Съвета за защита на интелектуалната собственост (СЗИС) във връзка със започналия през декември 2025 г. годишен преглед на Офиса на търговския представител на САЩ по т. нар. „Специален доклад 301“ (Special 301 Report), който оценява държавите по отношение на защитата на интелектуалната собственост и условията за пазарен достъп, както и с оглед кратките срокове за представяне на официална позиция от българска страна и предстоящото публично изслушване във Вашингтон на 18 февруари. Заседанието бе председателствано от заместник-министъра на културата Георги Султанов.

Участниците в срещата отчетоха ангажимента на България в процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и поставиха като приоритет незабавното започване на координирана работа по необходимите законодателни и практически мерки. Работната група започва разработване и изготвяне на текстове към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, съобразно взетото решение по време на заседанието на Съвета за защита на интелектуалната собственост (СЗИС), проведено на 22.01.2026 г., в насока извеждане на Република България извън списъка на страните под наблюдение съгласно „Специалния доклад 301“, както и за ускоряване на напредъка на страната в процеса по присъединяване към ОИСР.

В работната група, определена със заповед на заместник-министъра на културата Георги Султанов, влизат представители на: Министерството на културата; Министерството на правосъдието; Министерството на икономиката и индустрията; Министерството на транспорта и съобщенията; Министерството на вътрешните работи; Патентното ведомство на Република България; Софийския градски съд; Върховната касационна прокуратура; Националната следствена служба; Съвета за електронни медии; Комисията за защита на конкуренцията; Комисията за регулиране на съобщенията; Националната агенция за приходите; Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“; Главна дирекция „Национална полиция“.

Сформираният състав на работната група гарантира координиран институционален подход, обединяващ законодателната експертиза, правоприлагащите органи, съдебната власт, регулаторите и контролните институции. Чрез тази координация държавата заявява ясен ангажимент за засилване на защитата на интелектуалната собственост, повишаване на правната сигурност и постигане на конкретни резултати в международната оценка на страната.