Столичната община предлага равни условия за семейства под наем и тези с постоянен адрес за прием на детето в градина

Бонус точката, ако е ходило на ясли, няма да дава предимство от учебната 2027/2028 г.

Деца на затворници ще влизат веднага

Уеднаквяване на настоящия и постоянния адрес при критерия за уседналост, отпадане на бонус точката, ако детето е посещавало ясли, и “незабавен” прием за деца на затворници и арестанти. Това се предлага с помени в наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и в подготвителните групи в София, които са качени за обществено обсъждане. То ще продължи до 24 февруари.

Идеите за промени вече

предизвикаха бурни реакции

сред родителите в най-голямата фейсбук група за детските ясли и градини в столицата, в която членуват над 64 000 души.

Сега уседналост по постоянен адрес носи повече точки. Според общината изравняването на тежестта ще осигури шанс за равнопоставеност при приема на децата както на собствениците на жилища, основно заявяващи постоянен адрес, така и на тези, които живеят под наем или не пребивават дългосрочно в София, затова разполагат само с настоящ адрес в столицата.

Освен това се увеличават точките, които критерият за уседналост дава, така той ще тежи повече при формирането на общия бал. Промяната гласи, че постоянен или настоящ адрес в София, който не е променян към датата на класиране през последните 3 г., ще носи 8 точки. Ако не е променян през последните от 1 до 3 г. - 5 т., а през последната 1 година - 3 т. При кандидатстване за ясли или първа градинска група ще се взема уседналостта на родителя, на чийто адрес е регистрирано детето - сега няма такова изискване.

Ако семейството живее в кметство, в което няма детска градина, но кандидатства за прием в друго кметство в същия административен район, получава 1 бонус точка.

Предвижда се и облекчение

трудовият статус на родителите вече да се проверява служебно

- за работещите по трудово или служебно правоотношение и за тези в отпуск за отглеждане на дете. Служебна бележка от работодател ще се иска само ако при проверката не се установи трудовият статус, който родителят е заявил.

Предлага се точката за посещение на ясли да отпадне от учебната 2027/2028 г., тоест

последно от нея ще се възползват децата, родени през 2023 г.,

които сега ще кандидатстват за прием в първа градинска група през учебната 2026/2027 г.

В социалните критерии да влезе още един, гласи проектът - дете, чийто родител е поставен под пълно или ограничено запрещение или е изчезнал и няма сведения за него, да получава 4 точки допълнително. Толкова точки ще получават и децата с член в семейството, който е с трайно намалена работоспособност над 70%.

Ако родител е “задържан и е с взета мярка за неотклонение “задържане под стража” на основание чл. 63, ал. 12 от НПК или изтърпява наказание “лишаване от свобода”, детето ще бъде незабавно прието в ясли или градина. Родители се възмущават, че това означава предимство пред деца, които например са пълни сираци - за тях не се предвижда “незабавен” прием. В момента деца с родител в затвора се приемат по еднакъв ред с кръгли сираци, а работна група, пред която се подават документите, разглежда по-специфични казуси. Промените въвеждат и правила за дейността на работната група.

Общината предвижда да създаде и своя програма за предоставяне на

компенсации за работещи в общински ясли или градини, чиито деца не са приети

В момента такива компенсации се изплащат от държавата за всички деца, останали извън яслите и градините.

Промяна има и в текстовете, предвиждащи отписването на дете. За децата от подготвителните групи отписване ще следва при отсъствие над 15 дни в една учебна година. Сега правилото е общо и е над 30 последователни дни.

При записване на детето в градина

родителите вече ще подписват договор с директора

Идеята е така всички права и задължения както на родителите, така и на персонала на детското заведение да бъдат регламентирани.

Според документа всички промени трябва да влязат в сила за следващата учебна година и да важат при голямото класиране още този май месец. Изключение се прави само за отпадането на бонус точката от посещението в ясли. Но дали всички предложения ще влязат в сила, зависи от гласуването в СОС.

Криза! Липсват още 230 медицински сестри за яслите

Още 230 медицински сестри за яслите и яслените групи към детските градини в София са нужни за нормалното функциониране на системата. Спешна среща заради кризата с депутатите от комисиите по образование и по здравеопазване поискаха от Столичната община.

От общо 550 работещи сестри половината са над 62 г., а 104 - над 70 г. При напускане на медицинските сестри над 70-годишна възраст има реална опасност от закриване на 124 яслени групи.

Средната възраст на сестрите е 61 г., като под 50 г. са едва 69. Миналата година 34 яслени групи са трансформирани в градински поради липса на персонал, а 3 детски градини нямат нито една сестра, предупреждават от общината. И уточняват, че “въпреки ускореното строителство на нови детски ясли кадровият дефицит блокира разкриването на още места”. Така например в нови ясли с капацитет от 6 групи функционират само 2.

Европейската практика, която съвпада и с очакванията на родителите, сочи, че медицинската грижа в яслите следва да бъде спомагателна, а водеща роля трябва да има образователната и развиваща функция на детето.

Затова от общината предлагат промени в Закона за здравето, с които регулацията на яслите се прехвърли в този за предучилищното и училищното образование. Така яслите ще преминат към МОН. От общината настояват тези промени да бъдат приети в рамките на 51-ото народно събрание.

