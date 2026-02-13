София каза „стоп" на токсичните модели: „Денят на червените флагове" достигна до десетки училища

На 13 февруари 2026 г. „Денят на червените флагове" обедини десетки столични училища в общ разговор за ранното разпознаване на токсични взаимоотношения и превенцията на насилието. Кампанията е инициатива на Столична община, по идея на заместник-кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, реализирана с подкрепата на кмета на София Васил Терзиев и в партньорство с Фондация „Будителките".

В 13:00 ч. се проведе онлайн разговор, излъчен на живо към ученици в десетки училища. Водещ беше Китодар Тодоров, а участие взеха Papi Hans, Деси Слава, Преслава Фентъм-Флетчър, Филип Буков, Георги Блажев, Мишо Завинаги и Божидар Костадинов. Разговорът постави конкретни въпроси - как изглежда контролът в началото на една връзка, кога ревността преминава границата и защо мълчанието често поддържа проблема.

Кампанията беше видима и в градската среда - чрез билборди, послания в метрото и трамваите и открита изложба на Моста на влюбените, която представя ключови „червени флагове" във взаимоотношенията.

Инициативата стъпва върху реална мрежа от услуги на Столична община за подкрепа на жени, преживели насилие. През миналата година кризисният център „Света Петка" е оказал подкрепа на 37 жени, а новият център „Света София" ще осигури още 10 места за спешно настаняване. Правната клиника на общината предоставя юридическа консултация и процесуално представителство на 150 потребители годишно. Центърът „Зона ЗаКрила" подпомага около 80 жени чрез социална, психологическа и превантивна работа, включително в училищна среда.

Това са действащи услуги, към които може да се обърне всяка жена в момента, в който реши да потърси помощ.

„Ако искаме по-малко случаи на тежко насилие, трябва да започнем по-рано - с разговор, с ясно назоваване на проблема и с работеща подкрепа зад него. Кампанията не е еднократно събитие, а част от последователна политика," заяви Надежда Бачева.

„Денят на червените флагове" показа, че темата за токсичните модели вече не стои в периферията. Тя е в училищата, в градската среда и в институционалните решения - там, където превенцията има реален шанс да промени изхода.