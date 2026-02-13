Кметът Пенчо Милков се срещна с Христо Димитров преди грандиозния концерт на „Българе" в Русе

Кметът на община Русе посрещна днес основателя на Национален фолклорен ансамбъл „Българе". Христо Димитров и неговия танцов състав представят пред русенска публика тази вечер в Доходното здание спектакъла „Непознатите българи", билетите за който се изкупиха в рамките на дни след тяхното пускане за продажба. Фолклорният ансамбъл не иска да разочарова почитателите си в Русе и ще представи спектакъла и на 23 юни в Летния театър.

„Русе е град на първите неща – първият театър, първото кино, първият дух на модерна България. Но зад всичко това стои нещо много по-важно – общността. В днешно време имаме повече поводи да се разделяме, отколкото да се събираме. Затова вярвам, че това, което правите с ансамбъла, не е просто фолклорен спектакъл, а среща с паметта ни и със самите нас", каза кметът. Пенчо Милков сподели с ръководителя на „Българе", че сплотяване на общността е и неговата лична кауза, а инициативи като тези на Христо Димитров са естественият път към това.

Обсъдени бяха и конкретни идеи за бъдещо партньорство. Пенчо Милков заяви, че Общината е готова да работи по съвместни проекти с екипа на „Българе", които да надградят традиционните гостувания на ансамбъла в града.

„Имаме амбицията заедно да реализираме в Русе поне едно наистина грандиозно събитие, което да бъде празник на общността. Искаме в неговата организация и участие да се включат всички самодейни фолклорни танцови състави от общината. Това ще бъде сцена не само за професионалистите, а за цялата фолклорна общност на Русе", подчерта кметът.

По думите му подобна инициатива ще даде възможност на десетки танцьори от различни възрасти да споделят една сцена и една кауза – съхраняването на българските традиции и предаването им на следващите поколения.

Христо Димитров приветства идеята и изрази готовност да съдейства с опита и експертизата на своя екип в създаването на мащабен културен проект, който да обедини професионалното и самодейното изкуство.

„Интересът към „Непознатите българи" потвърждава живата връзка на русенци с българските корени и тяхната потребност от съдържателни културни преживявания", заяви Димитров. Основателят на „Българе" очаква и втората дата за спектакъла да събере стотици почитатели на българския фолклор под открито небе.

На срещата присъстваха още заместник-кметовете Златомира Стефанова и Димитър Недев и Анастасия Върбанова, която е част от екипа на ансамбъла.