Вижте седмичния отчет на община Русе

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - 13 февруари 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

продължават строителните дейности по благоустройство на пространството между бл. „Голям Богдан", бл. „Малък Богдан" и бл. „Верила" в кв. „Родина" 1 – извършва се полагане на бетонови тротоарни настилки до бл. „Голям Богдан" и бе изградено допълнително улично осветление към зоната за паркиране източно от същия;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ със асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „България", бул. „Генерал Скобелев", бул. „Васил Левски", бул. „Цар Освободител", ул. „Богдан войвода" /на кръстовището с ул. „Чавдар войвода"/, ул. „Атанас Буров", ул. „Борисова", ул. „Георги Чендов", ул. „Доростол" /до автобусна спирка „Механотехникум"/, ул. „Еленин връх", ул. „Захари Стоянов", ул. „Зорница", ул. „Константин Иречек", ул. „Михаил Хаджикостов", ул. „Казанлък", ул. „Никола Петков" /до кръговото кръстовище/, ул. „Пашалница планина", ул. „Петрохан", ул. „Георги С. Раковски", ул. „Шипка";

отстранено бе опасно пропадане на пътната настилка по бул. „Мидия – Енос";

ремонтирани бяха разрушени дъждоотвеждащи по ул. „Симеон Велики";

извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличните мрежи на с. Долно Абланово и с. Сандрово;

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление по бул. „България" /при пътен възел Дунав мост/, бул. „Липник", бул. „Родина" /вкл. възстановяване на захранваща мрежа/, бул. „Тутракан", бул. „Христо Ботев", ул. „Бузлуджа", ул. „Видин", ул. „Витоша", ул. „Згориград" /до бл. „Тича"/, ул. „Йосиф Хербст", ул. „Манастирище", ул. „Неофит Бозвели", ул. „Николаевска", ул. „Тича", както и по уличните мрежи на с. Сандрово и с. Хотанца;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода" и в околоблоковото пространство до бл. „Руй планина" в кв. „Здравец – Север" 1;

монтирани бяха 6 нови и бяха възстановени 5 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 52 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

монтирани бяха 66 линейни метра нови предпазни ограждения по ул. „Чипровци" до кръстовището с бул. „Липник";

извършени бяха текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Николаевска" с ул. „Сент Уан", бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова", бул. „Липник" с ул. „Иван Ведър" и бул. „Съединение" с ул. „Майор Ат. Узунов";

извършен бе обход с РИОСВ - Русе, във връзка с нерегламентирани замърсявания в участъци от общинската пътна мрежа в района на Николово, Просена, Семерджиево и Долно Абланово;

продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на гр. Русе, които работят от понеделник до петък на следните места и със следния график:

- ул. „Щип" - понеделник;

- ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" - вторник;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А – сряда;

- ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 - четвъртък;

- бул. „Христо Ботев" /до бл. „13"/ – петък.

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 16 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 19 кучета. Извършена бе ваксинация на 16 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета. Върнати по места са 9 бр. обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

на 11 февруари бяха обявени свободни места за прием в детските градини за настоящата учебна година;

на 11 февруари в Пленарна зала бе проведена церемония за връчване на грамоти на отличените ученици по програмата за закрила на деца с изявени дарби за 2025 г.;

разпределени бяха средствата за делегираните от държавата дейности по функция „Образование" по ФО-2 на Министерството на финансите;

извършена бе подготовка на доклади и договори с технически персонал и изпълнители от МФ „Мартенски музикални дни";

извършено бе съгласуване и сключване на договори с културни оператори по проект „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

извършени бяха организационни дейности, свързани с програмата на 65-ото издание на „Мартенски музикални дни" - подготовка на покани до официални лица, изработка на рекламни визии и печат на материали за градска реклама, актуализиране и поддържане на фейсбук събитията за всеки от концертите от фестивала;

разпространен бе месечният културен календар;

изработена бе визия на покана за церемонията по повод 148 г. от Освобождението на Русе;

извършена бе подготовка за провеждане на съвместната церемония по случай 153 г. от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- подписано бе споразумение за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) Русе – Иваново – Борово. Одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти по стратегията е в размер на 1 498 558.16 евро. Основополагащ мотив за стартиране дейността на МИРГ е желанието на активната местна общност за предприемане на обединени действия за преодоляване на идентифицираните проблеми на рибарската територия и пълноценно използване на възможностите, които предлага подхода „водено от общностите местно развитие", с цел устойчивото ѝ развитие. В рамките на проекта представителите в МИРГ се ангажират да засилят диалога и сътрудничеството за осъществяването на съвместни действия на публичния, стопанския и нестопанския сектор, насочени към създаване на идеи, продукти и услуги с максимална добавена стойност към собствените ресурси на територията на общините Русе, Иваново и Борово;

- комисия, назначена със заповед на кмета, прие имота на ул. „Батак" 4 от фирмата изпълнител, като помещението ще бъде предоставено на ДГ „Радост", след решение на Общинския съвет;

- участниците, спечелили жребия за традиционния ежегоден Мартенски базар на Община Русе, започнаха подготовка за отваряне на 32-та павилиона за търговска дейност. Преместваемите обекти и тази година са разположени на ул. „Александровска" срещу Съдебната палата, съгласно утвърдена от главния архитект на община Русе схема за поставяне;

- Община Русе поднови активната работа по финализиране на процедурата за продажба на общински апартаменти, след окончателното произнасяне на Върховния административен съд, с Решение №1607 от 12 февруари, с което бе потвърдена законосъобразността на приетите критерии за подбор. Специализирана комисия ще изготви отделни списъци – на класираните за покупка, на некласираните поради изчерпване на бройката или несъответствие с изискванията, както и окончателен списък за продажба. След приключване на подготвителната част, процедурата ще бъде внесена през месец април в Общинския съвет за гласуване на конкретните продажби, придружени с изготвени пазарни оценки на имотите. Решението ще продължи да се изпълнява до приключване на продажбата на определените 133 жилища;

- експерти на Община Русе взеха участие в 42-рото издание на Туристическата борса „Ваканция и СПА Експо", което се провежда в София в периода 12 - 14 февруари. Те представиха различни възможности за културно-исторически, кулинарен, круизен, винен туризъм, както и други акценти на града и околността. На потенциални бизнес партньори и посетители бяха предоставени материали и информация за културни събития, туристически обекти, места за настаняване и атракции. Акцентът в представянето на Община Русе бе подготвената кулинарна презентация на тема „Торта Гараш - кулинарното изкушение на Русе";

- на 12 февруари Община Русе организира информационен ден на тема „Киберсигурност и изискванията на Директивата „NIS2", насочен към представители на средни и големи предприятия, които попадат в обхвата на новите изисквания и промени в Закона за киберсигурност. Целта на срещата беше да предостави ясна, практическа и навременна информация относно предстоящото прилагане на Директива (ЕС) 2022/2555 /NIS2/ и отражението ѝ върху бизнеса. По време на информационния ден бяха разгледани основните задължения и изисквания за управление на риска, докладване на инциденти, както и конкретни препоръки за постигане на съответствие с нормативната рамка. Поставен бе акцент и върху санкциите, предвидени в закона, които са значителни по размер и засягат пряко управителите и ръководните органи на дружествата;

- на 12 февруари бе проведена инициативата „Ден на безопасния интернет", организирана от младежи и екипа на Международния младежки център. Събитието бе посветено на повишаване информираността на младите хора относно безопасното използване на интернет и социалните мрежи. Основен акцент бе поставен върху разпознаването на онлайн рисковете, защитата на личните данни и изграждането на отговорно дигитално поведение. Целта на инициативата бе да насърчи критичното мислене и активната позиция на младите хора в дигитална среда. В рамките на събитието бе проведена информационна сесия, включваща презентация и дискусия. Младежите повишиха знанията си относно безопасното онлайн поведение и споделиха, че са придобили нови и полезни практики. Те проявиха сериозен интерес към темата и се включиха активно в дискусията.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава основният ремонт на ОУ „Отец Паисий";

продължава основният ремонт на ДГ „Слънце" на ул. „Шейново" 14;

продължава изграждането на нова детска ясла в кв. „Родина 3";

подготвена бе документацията за кандидатстване по проект „Красива България" за текущ ремонт – подмяна на дограма на Детска ясла 12 на ул. „Киев" 10;

извършен бе оглед на предстоящите дейности по ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3;

продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" - от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили";

продължава изграждането на спортна зала в СУ „Васил Левски";

продължава основният ремонт на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик;

извършени бяха 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

издаден бе една заповед за премахване на незаконен строеж и бе съставен един констативен акт за премахване на незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане на заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

обявен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за

социална рехабилитация и интеграция" за незрящи лица;

на 10 февруари бе проведен конкурс за възлагане предоставянето на

социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи";

консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

извършени бяха 7 домашни посещения с цел изготвяне на предварителна оценка на потребностите, проведени бяха 12 телефонни разговора с цел проследяване на качеството и удовлетвореността, подадени бяха 9 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

приети бяха 15 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 15 заявления за кандидати за лични асистенти;

извършени бяха 13 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

консултирани бяха 5 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

на 10 февруари бяха обявени свободните места за прием в общински детски ясли;

екипът по ранно детско развитие към детските ясли посети по график Детски ясли 5, 6, 8, 9, 12, 16. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на когнитивното развитие и игри за стимулация на тактилна система, както и занимания за подобряване на постуралния контрол и стабилността на тялото. Обсъдени бяха затруднения, свързани с развитието и поведението на децата и на екипите бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведена бе тематична екипна среща по темата "Екраните и детския мозък";

по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления" бяха проведени две сесии с три паралелки от 12. клас от ПГДВА „Йосиф Вондрак" с общо 38 ученици на тема „Превенция употребата на наркотични вещества";

по програма „Кодово име живот" бе проведена сесия с 22 ученици от 7. клас от ОУ „Любен Каравелов";

по превантивните програми „Уча се да чувствам и разбирам" 1-2 клас и „Ще се справим заедно" 3-4 клас експертите на Превантивно-информационния център се включиха в родителските срещи на децата от 1. до 4. клас на ОУ "Тома Кърджиев". Целта на срещите бе родителите да бъдат запознати с програмите и важността за провеждане на дейностите;

здравните медиатори информираха и разпространиха информационни материали на 56 лица в кв. „Селеметя" и кв. „Средна кула" по повод предстояща анти-СПИН кампания, която ще се проведе в мол „Русе" по инициатива на РЗИ под мотото „Това не го казвай! Докажи любовта с грижа";

оказано бе съдействие на 19 лица за извършване на медицински прегледи;

изготвени бяха 33 карти за хора с трайни увреждания;

издадени до момента са 607 разрешения за таксиметров превоз.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

приключиха общинските първенства на Ученическите спортни игри по волейбол за момчета 5 - 7 клас;

извършени бяха дейности по организацията на Общинското първенство по тенис на маса за момчета, юноши и девойки;

продължава информационната кампания за кандидатстване по програма „Спорт - 2026 г.";

проведени бяха волейболни и баскетболни срещи в зала „Дунав"

извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на футболна среща;

продължава подготовката за конкурс-рецитала „За да я има България", посветен на националния празник на България 3 март;

продължава подготовката за Международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата – 22 март. Инициативата е част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Русе за 2026 г. и цели да насърчава творческото мислене и отговорното отношение към природните ресурси.

продължава подготовката на образователния формат „Модел Република България – Дунав", който ще се проведе в Русе от 27 до 29 март. Това е второто издание на инициативата в града, която представлява платформа за симулация на държавната власт и дава възможност на младите хора да разберат как функционира съвременната демокрация.