Вече ще посещаваме „Двореца“ и Ботаническата градина в Балчик с един билет

С един билет ще посещаваме „Двореца" и Ботаническата градина в Балчик. Това съобщи министърът на културата Мариан Бачев в публикация във Фейсбук.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Министерство на културата, подписвайки споразумение, обединяват усилията си за развитието и съхранението на архитектурно-парковия комплекс и ботаническата градина в града, която е защитена територия.

"За посетителите това означава вход с ЕДИН БИЛЕТ ЗА ДВАТА ОБЕКТА – значима стъпка, постигната след БЛИЗО 20 ГОДИНИ безрезултатни усилия", написа министърът на културата, като отбеляза, че по този начин се създават условия за провеждане на научно-изследователска, образователна и културна дейност, както и организиране на културни, образователни и научни прояви.

Бачев написа, че очаква това да даде импулс и за устойчив културен туризъм, който допълнително да стимулира икономическото развитие на региона.