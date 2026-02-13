ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руският олигарх Ходорковски: Само един човек трябв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22284930 www.24chasa.bg

Вече ще посещаваме „Двореца“ и Ботаническата градина в Балчик с един билет

2348
С един билет ще посещаваме „Двореца" и Ботаническата градина в Балчик Снимка: Фейсбук/ Marian Bachev

С един билет ще посещаваме „Двореца" и Ботаническата градина в Балчик. Това съобщи министърът на културата Мариан Бачев в публикация във Фейсбук.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Министерство на културата, подписвайки споразумение, обединяват усилията си за развитието и съхранението на архитектурно-парковия комплекс и ботаническата градина в града, която е защитена територия.

"За посетителите това означава вход с ЕДИН БИЛЕТ ЗА ДВАТА ОБЕКТА – значима стъпка, постигната след БЛИЗО 20 ГОДИНИ безрезултатни усилия", написа министърът на културата, като отбеляза, че по този начин се създават условия за провеждане на научно-изследователска, образователна и културна дейност, както и организиране на културни, образователни и научни прояви.

Бачев написа, че очаква това да даде импулс и за устойчив културен туризъм, който допълнително да стимулира икономическото развитие на региона.

С един билет ще посещаваме „Двореца" и Ботаническата градина в Балчик Снимка: Фейсбук/ Marian Bachev

Днес, 13 февруари, петък, Софийски университет "Св.Климент Охридски" и Министерство на културата, подписвайки...

Posted by Мариан Бачев on Friday 13 February 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците