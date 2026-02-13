Оставиха под домашен арест на шофьора, обвинен, че убил пешеходец в Оряхово

Окръжен съд – Враца постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за шофьор, обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на пешеходец в Оряхово, съобщиха от съда. Мотивът е влошеното здравословно състояние на обвиняемия А. Н., което не позволява престоя му в следствения арест. Съдът е приел, че са налични всички изискуеми от закона предпоставки за вземането на тази мярка за процесуална принуда, налице е и обосновано подозрение за вероятната му съпричастност към престъплението.

Срещу 21-годишния младеж е повдигнато обвинения затова, че на 9 февруари, около 02:00 ч., в гр. Оряхово, при управление на лек автомобил е прегазил лежащ на пътя мъж и по непредпазливост е причинил смъртта му, като след това е избягал от местопроизшествието. Това деяние се наказва с „лишаване от свобода“ от 10 до 15 години, т. е. престъплението е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс.

Според съдебния състав не съществува опасност обвиняемият да се укрие. Той е с чисто съдебно минало, с безспорно установена самоличност, с постоянна адресна регистрация, трайно обвързан с мястото на което живее, без данни за напускане пределите на Република България. Инкриминираното деяние обаче е с висока степен на обществена опасност и съществува опасност обвиняемият да извърши престъпление, се посочва в информацията. Определението на Окръжен съд – Враца може да се обжалва и протестира в законоустановения срок пред Апелативен съд – София, пише БТА.