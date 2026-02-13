ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев: Не успях да се справя с напрежението

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22284981 www.24chasa.bg

Оставиха под домашен арест на шофьора, обвинен, че убил пешеходец в Оряхово

2196
Темида

Окръжен съд – Враца постанови мярка за неотклонение „домашен арест“ за шофьор, обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на пешеходец в Оряхово, съобщиха от съда. Мотивът е влошеното здравословно състояние на обвиняемия А. Н., което не позволява престоя му в следствения арест. Съдът е приел, че са налични всички изискуеми от закона предпоставки за вземането на тази мярка за процесуална принуда, налице е и обосновано подозрение за вероятната му съпричастност към престъплението.

Срещу 21-годишния младеж е повдигнато обвинения затова, че на 9 февруари, около 02:00 ч., в гр. Оряхово, при управление на лек автомобил е прегазил лежащ на пътя мъж и по непредпазливост е причинил смъртта му, като след това е избягал от местопроизшествието. Това деяние се наказва с „лишаване от свобода“ от 10 до 15 години, т. е. престъплението е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс.

Според съдебния състав не съществува опасност обвиняемият да се укрие. Той е с чисто съдебно минало, с безспорно установена самоличност, с постоянна адресна регистрация, трайно обвързан с мястото на което живее, без данни за напускане пределите на Република България. Инкриминираното деяние обаче е с висока степен на обществена опасност и съществува опасност обвиняемият да извърши престъпление, се посочва в информацията. Определението на Окръжен съд – Враца може да се обжалва и протестира в законоустановения срок пред Апелативен съд – София, пише БТА.

 

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците