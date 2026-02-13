Ники Кънчев призовава да помогнем на известна радиоводеща, бореща се с рак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Телевизионният водещ и радио журналист Ники Кънчев призова за подкрепа към своя колежка, която е диагностицирана с рак. Ето какво пише той:

"Приятели, знаете отлично, че коварният рак не подбира! Атакува всеки и всички – известни, неизвестни, млади, стари, високи, ниски. Сега се е настанил в тялото и по-точно в черния дроб на един от най-популярния ни радиогласове.

Това до мен е колежката Ася Александрова, която от години владее ефира и ни е забавлявала всички нас с предаванията си, с въпросите и своето куиз шоу.

Сега обаче се бори за живота си и има нужда от средства.

Нека й помогнем!

Нека й върнем поне малко от еергията, което ни е дала на всички нас!

Отчаяна е, но нека й покажем, че сме много, когато застанем един до друг.

Начини да протегнете ръка на Асето:

Банкова сметка ДСК

Титуляр: Ася Асенова Александрова

IBAN: BG37STSA93000032451065

Revolut:

@asyauivsv

Paypal:https://www.paypal.com/paypalme/podkrepiasya

https://pavelandreev.org/.../podkrepi-asya.../donators

Аз вече дарих! Направете го и вие!

Не е нужно да давате хиляди, а да сме хиляди!"