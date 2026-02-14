Освен Непал 8-годишният Леон обиколил Италия с Ивай, а Франция и Испания с Калушев. Майката на Алекс не видяла сина си цяла година

Преди частното "Космос", където почти не стъпвал, Алекс Макулев бил записан да учи онлайн в мексиканско училище

Родителите му дори не проверили къде е регистриран синът им

Не само в Непал, но и в Италия, Испания и Франция е пътувал 8-годишният Леон, поверен от своите родители на грижите на Иво Калушев и неговия сподвижник Ивайло Иванов - Ивай, чийто труп беше открит в хижа “Петрохан”.

Това става ясно от досъдебното производство, образувано на 28 февруари 2025 г. и изпратено от Софийската окръжна прокуратура на районната прокуратура в Костинброд. То е образувано, след като бабата и дядото на детето подават сигнал до ДАНС и МВР, че внукът им живее с Калушев. Дни по-късно те го оттеглят чрез нотариално заверен отказ. Въпреки това обаче разследване има, но то завършва с прекратяване.

При разпитите си родителите защитават Калушев

- майката на момчето, което тогава е на 8 г., се запознала с него през лятото на 2023 г. Тя била на почивка във Варвара и със своя приятелка посетили серо Кости, където били Калушев, Илай и Александър Макулев. Разхождали се в планината и така се сприятелили. И само след седмици родителите на Леон го отписали от държавното училище и го записали в частното “Космос”.

На 6 ноември 2023 г. майката и бащата на Леон дали съгласие той да пътува навсякъде в чужбина с Ивайло Иванов -Ивай и Калушев. Така през декември 2023 г. Леон потеглил към Непал с лама Иво, където останали около две седмици, след което се прибрали. Притеснени обаче, че детето прекарвало по-голямата си част от времето с мъжете в “Петрохан”, баба му и дядо му подават сигнала до ДАНС. След като го оттеглят обаче, последвали още две пътувания на момчето. През септември 2024 г. то обиколило Италия с кола, управлявана от Ивайло Иванов. С тях бил Александър Макулев, който тогава е 13-годишен. Тялото на Александър бе открито миналата неделя в молитвена поза в кемпера на Калушев. През октомври 2024 г. двете деца, по това време възпитаници на училище “Космос”, обиколили Франция и Испания, придружени вече от лама Иво и Николай Златков, също открит мъртъв в кемпера на Калушев.

При проверката миналата година са разпитани не само родителите и бабата и дядото на момчето, но и двете деца - Леон и Алекс в присъствието на психолог. Преди това е посетена и хижа “Петрохан”, като тогава там бил Алекс и още едно 13-годишно момче - братът на Николай Златков. Яни Макулев

Алекс Макулев е поверен на Калушев, когато е 10-годишен, става ясно от разпита на неговия баща и сестра. Причината е, че по това време родителите на детето не били в добри отношения, карали се често. Нямали финансови проблеми, макар малкият бизнес на Яни Макулев да не вървял. Той се занимава с монтиране на топлоизолационни системи, а в свободното време е пещерняк, пещерен спасител и планинар. Познавал от 30-35 г. Калушев. Затова и през 2016 г. цялото семейство било на гости в Мексико. Заради лошите отношения в семейството родителите на Алекс решили, че за сина им, който бил “по-чувствителен, емпат” е добре да смени средата с по-здравословна и да отиде в хижата. За цялата 2025 г. Яни Макулев видял Алекс само два - три пъти. За последно бил в “Петрохан” през ноември м.г.

Майката на Алекс пък не го посещавала цялата минала година,защото нямала кола и била изтощена от работата си като касиерка в магазин. Графикът ѝ бил два дни работа по 12 часа и два дни почивка. От показанията на бащата Яни Макулев става ясно, че той изцяло поверил на Калушев грижата за сина си не само като издръжка, но и по отношение на образованието му. Това станало през 2020 г.

Когато Алекс се преместил в хижата, бил в 4-5-и клас. Тогава Калушев предложил на бащата момчето да учи дистанционно и да бъде регистрирано в онлайн училище в Мексико. Самата регистрация обаче не извършили родителите му, а Калушев, като те не видели платформата на чилището в интернет.

“Не съм преглеждал негова страница, а и не си спомням името на училището, нито аз, още по-малко майка му”, признава пред разследващите Яни Макулев. Той помни само, че дошли някакви документи на английски като препоръчано писмо, адресирани до него. Взел ги и когато след време се видели с Калушев, му ги дал.

“Сметнах за редно документите да стоят при Ивайло, тъй като той отговаряше за него”, казва Яни Макулев. Той не знаел колко време синът му учил дистанционо в мексиканското училище.

През есента на 2024 г. Калушев казал на бащата, че Алекс вече учи в “Космос”. Пари обаче не се дължали, защото момчето било по стипендиантска програма и таксата се покривала от училището. След смъртта на 15-годишното момче се разбра, че то почти не е ходило на училище, а учителите не му пишели отсъствия. Яни Макулев бил добре запознат, че както синът му, така и останалите в хижата “били отдадени на будизма”.

“От тази вяра те черпят определени положителни практики в ежедневието, но за мен, познавайки ги, е важен и друг аспект - упражняването на екстремни спортове. Звучи нелогично, но упражняването на екстремни спортове, а именно като пример спелеология, изследване на пещери, хората там могат да изпаднат с голяма вероятност в критична ситуация. Това налага между тях да има пълен синхрон и доверие. Личните връзки между такива хора са изключително важни, един се застъпва за друг и го пази най-отговорно. Ако един може да умре в опасна ситуация, останалите са емоционално ангажирани да го пазят и ще останат до него, докато премине ситуацията, казва Яни Макулев в разпита му на 10 февруари - два дни, след като тялото на сина му е открито в кемпера.