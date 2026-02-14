Истерията “Петрохан”, или защо совите не са това, което са

Няколко мафии бяха нарочени за убийци на планинските рейнджъри, диванните експерти видяха манипулации на записи и заговор на службите

“Кой уби Лора Палмър” и “Совите не са това, което са”. Култовите реплики са от сериала “Туин Пийкс”, излъчен у нас през 1993 г.

За филма ни припомни и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който три дни след откриването на труповете на планинските рейнджъри до хижа “Петрохан” сравни ужаса там с филма на Дейвид Линч (повече за него - по-долу).

Дори Сарафов да не беше се сетил за това сравнение, социалните мрежи и говорители от всевъзможни екрани надминаха мистериите в “Туин Пийкс”. Оказа се, че в България всички вече са разследващи.

Кой уби Ивайло Иванов - Ивай, Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев?

Наркокартел от Мексико, дървената мафия, сръбски главорези, трафиканти на мигранти, службите за сигурност...

Не бяха пожалени дори извънземните, с които лидерът на рейнджърите лама Иво влизал в контакт

Някои от коментиращите, сериозно си вярват, други подхождат с ирония. Мнозина видяха потенциал дори за българска афера “Епстийн” с намесени висши политици, олигарси и звезди от шоубизнеса.

Вероятно и затова МВР и прокуратурата предпазливо съобщаваха информация за труповете с основна версия самоубийство, но и че се работи по всички останали.

Историята не помни подобен случай със секта в България и никой не повярва на официалните власти. Това още повече развихри фантазията на населението. Не само във фейсбук.

“Петрохан” потопи всички събития в държавата. Версии все още обсъждат баби на опашка пред сергията за евтини зеленчуци, държавни чиновници на работа, безделници по кафенета, роднини по телефона.

Детайлно бяха разнищени действията на убиеца. Той първо ликвидирал тримата в хижата и натоварил останалите трима, за да ги застреля на връх Околчица, предполагат група фейсбук експерти. Тук обаче мненията се разминават.

Според едни те са били живи, други обаче застъпват противоположното мнение - убиецът е натоварил труповете на кемпера и с тях е прекосил част от Западна България, включително Враца, стигнал е до подножието на връх Околчица и там се е оттеглил със собствено превозно средство.

6 дни след намирането на труповете до хижа “Петрохан”, животновъд отишъл да нагледа кошарата си във Врачанския Балкан. Въпреки усилията на цялата държава да намери Калушев с младите му последователи точно обикновеният човек ги открил първи. Това също не остана извън прожектора на диванната армия. Естествено, че това не е случайно според конспираторите -

овчарят със сигурност е офицер под прикритие или поне е вербуван от ДАНС

Първите версии избуяха още с намирането на трите трупа до хижата, когато Калушев и двамата младежи бяха изчезнали мистериозно. Тогава основните мишени на милиони наблюдатели бяха две мафии - нарко и дървената. Техният сценарий - рейнджърите са станали свидетели как се пренася огромно количество наркотици през гората в посока Сърбия. Според едни те са спрели хората, бродили из гората, според други - снимали са ги с дрон. Оказали се неудобни свидетели и били разстреляни. А Калушев и другата част от обитателите на хижата - отвлечени.

Паралелно с този сюжет свой живот заживя още един - самите въоръжени природозащитници с униформи бяха под подозрение, че са звено за трафик на дрога, а хижата им е база за производство или укритие на мафиоти. Стигна се дори до намеса на освободения наскоро от затвора Сретен Йосич и други знакови фигури от миналото, а дни

При напускането си на хижа "Петрохан" Иво Калушев е със същото яке, с което е и на изложбата през 2023 г.

след откриването на труповете мнозина още вярваха, че това са Йожи, Релето и Културиста отбандата на Наглите,

които също изчезнаха мистериозно преди 6 месеца.

Главна роля в този "филм на ужасите" получи и дървената мафия, която сече незаконно в гората. Нищо че точно в района подобни случаи няма и тези организации действат по коренно различен начин. Не, разбирачите са категорични - рейнджърите спират нелегалната сеч и затова са разстреляни.

Истерията не подмина и парламента. Следващите редове са от пост във фейсбук на областния координатор на "Величие" във Варна Георги Великов, който дава вид, че черпи информация от извора: До мен достигна много тегава информация от симпатизант. Човекът е сериозен. Източникът е от МЕЧ. Твърди, че са ни поръчали няколко души от "Величие" и целта на зверството в хижата е да подготви общественото мнение за нещо много по-голямо. Получена е информация, че целта на всичко е да бъдат избити голяма група хора от "Величие" и да се оправдаят впоследствие с ритуално самоубийство на секта.

В писанието няма капка ирония. Авторът не е случаен. Той е учител по математика. Определя себе си като вярващ човек.

Държавната машина е готова на всичко, за да се отърве от неудобните! “Величие” разкри схеми в правителството, за които никой не искаше да излизат наяве. “Величие” обърка много, много големи планове на много тежко корумпирани хора и институции. Сега вече може да се очаква всичко от тях, подкрепя го негов приятел.

Споделяйте, за да достигне до повече хора и да го осуетим с гласност, предлага друг.

Няма да им се получи на мръсниците, окуражава го още един последовател.

Има още една група “разследващи”, които се фокусират върху “доказателства”

Основната част от теориите им са провокирани от записите от камерите в хижата, показани от МВР и прокуратурата. Техните версии за трагедията изхождат от убеждението, че кадрите са манипулирани. Гледайте на голям екран видеото от така наречения палеж! Там ще забележите точно по средата невидима стена, в която се разбиват снежинките. В дясната половина имаме тримата екзекутирани да слизат в мазето, а в лявата половина имаме горящо мазе. Доста нескопосан монтаж, повдигащ повече въпроси, отколкото даващ някакви отговори, пише мъж. Всъщност от записа се виждат снежинки навсякъде, но колкото по-далеч са от обектива, толкова по-дребни са. Горящо мазе пък просто няма - вижда се включена лампа.

Друга теория се позовава на видеото от 10 часа на 1 февруари, когато Калушев се сбогува с Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. В десния ъгъл се вижда кемперът на ламата, с който той по-късно тръгва към Околчица и взема със себе си Николай Златков и Александър Макулев. Фейсбук експертите коментират, че под превозното средство няма сняг, а на второто видео има. Иво Калушев (вляво), Пламен Статев (наведеният) с техни приятели в Мексико

Всъщност на първия клип се вижда сянка, а под кемпера има сняг,

но по-малко. До 16 часа такъв е навалял, а от изследването на движението на автомобила се знае, че са минали поне 5 часа, откакто не е в хижата. Друга теория, свързана със снега, е, че на първото видео има повече стъпки, отколкото на следващите. Това действително е така и е лесно обяснимо - просто през цялото време вали сняг и е натрупал.

Други се спират и на звука на видеото. Гласовете се чували ясно, а кучето - не. Истината е, че животното се чува, дори подскоците му.

Разбира се, има и хора, които не отричат кадрите. Те обаче ги тълкуват по съвсем различен начин. “Убитите се радват, прегръщат (без да прегръщат 15-годишното момче), щастливи са и си казват: “За мен беше чест!”, с което изразяват удовлетворението си от добре свършена групово работа.

Това не е профил на хора, които са отчаяни и смятат да се самоубиват, гласи хипотезата на мъж на средна възраст, който посочва, че "рейнджърите" са щели да пътуват към морето. Логиката тук е странна - ако ще ходят някъде, защо си казват, че ще се видят в друго измерение, както се чува на записа. Освен това е пропусната и фразата им "Благодаря ви за всичко". А

на камерите се вижда и как Статев и Василев свиват ръцете си в молитва

- същата поза, в която смъртта си намира по-късно Макулев.

Че няма самоубийство, вярват много хора в мрежата. Те питат защо мъжете се сбогуват в 16,20 ч и не слагат край на живота си веднага. Отговорът - в оставащите часове тримата са подготвяли палежа на хижата. Знае се, че са нахвърляли пелети по пода, както и че са разпилели хартия и книги. Идеята им е била да скъсат с всичко земно. Заради това и гладували няколко дни, а при аутопсията стомасите им били празни. Дейвид Линч

Всъщност конспиративни теории имаше още преди появата на видеата. Стартът им бе даден от кмета на с. Гинци Георги Тодоров, който обяви, че първи в хижата влезли служители на ДАНС и 2 часа не пускали никого. Това бе отречено многократно, а шефът на полицията Захари Васков обясни, че става дума за групата за задържане на полицията. Тя влязла първа, защото имало данни за оръжие.

Затова командосите проверили дали няма някого в хижата. Мнозина останаха разочаровани от този отговор, убедени, че тайните агенти са били там, за да прочистят мястото от неволно оставени следи, тъй като предната вечер било тъмно.

В конспирациите бяха замесени и някои действителни факти - че огънят тръгнал пак в понеделник вечерта - след намирането на телата. Повторно го били запалили службите, защото част от уликите не били изгорели. Слабото място в тази теория е, че ДАНС не би имала нужда от подобно нещо - могат просто да не приобщават доказателствата и да ги унищожат на друго място.

Стотици въпроси имаше и защо при трима самоубили се намерените гилзи са четири. Отговорът - единият от мъжете има две огнестрелни рани. Това е Ивайло Иванов, който се е прострелял и в ръката.

Кой уби Лора Палмър?

В началото на 90-те години режисьорът Дейвид Линч и сценаристът Марк Фрост създават не просто криминална история за малко градче, в което е извършено убийство, а отделен свят, в който зрителите искат да се завръщат отново и отново. Скритият смисъл, главните герои и изводите от сериала и досега остават полуенигма, а репликата “Совите не са това, което са” цитират хора от цял свят до днес.

Самият сериал “Туин Пийкс” (от английски - “Върховете близнаци”) оказа колосално влияние върху телевизията и попкултурата, като се превърна в легенда благодарение на завързания сюжет, уникалната атмосфера и запомнящите се персонажи. За двата сезона на оригиналната поредица, един пълнометражен филм и триумфалното завръщане с трети телевизионен сезон през 2017 г. Линч създаде феномен, предизвикал вълна от подражание. А мистериите в сюжета още човъркат в мозъците на феновете. Лора Палмър

Премиерата на “Туин Пийкс” е по американската телевизия АВС на 8 април 1990 г., в България излъчването е между 1 януари и 15 февруари. Третият сезон излиза чак след почти 25 години - през май 2017 г. През 1997 г. обаче излиза игрален прикуел (филм, предшестващ оригинала) със заглавие “Огън, следвай ме”, който разказва за последните дни и разкрива подробности за смъртта на главната героиня Лора Палмър.

Култовата фраза “совите не са това, което са” не визира птиците, а жителите на малкото градче Туин Пийкс в далечния северозапад на САЩ. Полицията е повикана, след като на брега на езеро е открит труп, завит в найлонов чувал. Никой не подозира, че случилото се ще разтърси целия град.

Името на убитата е Лора Палмър, обичано от всички седемнайсетгодишно момиче, Мис Туин Пийкс, дъщеря на почтено и уважавано семейство. Но впоследствие се оказва, че това е било само привидно. Шерифът Хари Труман, неговите подчинени и федералният агент Дейл Купър, който идва в града да разследва случая, проследяват загадъчните улики, тайните в живота на Лора, за да разкрият загадката на нейната смърт.

Лора се оказва жертва на сериен убиец, който преди години убива друго момиче - Тереза Банкс. Скоро агент Купър осъзнава, че случилото се не е просто поредното престъпление, а стои във връзка със странни и мистериозни събития, причината за които се крие във вековните гори около града.

Но когато убиецът най-после е разкрит и Купър се готви да напусне града, нова серия убийства го принуждава да остане - неговият бивш партньор и ментор, Уиндъм Ърл, се появява в града и търси отмъщение. Следите ще отведат Купър до източника на злото в горите край Туйн Пийкс.

Почти всеки персонаж в сериала води двойствен живот, а интригата представлява уникална сплав от мистичен трилър и сапунена опера. Градчето е в щата Вашингтон на границата с Канада. Дейвид Линч създава измислен свят, в който границите между реалния живот и плашещата неизвестност изчезват, а реалността се размесва с измислицата. В това се отразяват философията и жизнените възгледи на самия режисьор, който и в най-обикновените неща вижда нещо зловещо и свръхестествено.

Първоначално Дейвид Линч и Марк Фрост не искат да разкриват кой е убил Лора Палмър, даже смятат да го оставят в тайна и след края на сериала. Но от АБС настоява за разплитане на интригата, притеснени, че ако зрителите не разберат името на злодея, рейтингът ще падне. Авторите в крайна сметка се съгласяват. Убиецът е баща ѝ Лиланд, в когото се вселява нещо като зъл дух на име Боб.

В България през 1992 г. са издадени двете книги, базирани на сериала - “Тайният дневник на Лора Палмър” от дъщерята на Дейвид Линч - Дженифър, и “Автобиография на специалния агент на ФБР Дейл Купър” от брата на Марк Фрост - Скот.

През 2017 г. излиза и “Тайната история на Туин Пийкс” на Марк Фрост, която представлява своеобразен мост между втория и третия сезон на сериала.