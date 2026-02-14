Калушев промивал мозъците на децата с черни магии и сексуални практики

Обещавал на момчетата да станат учители като него, но източвал банковите сметки на родителите им

Сексуални извращения, манипулация на жертвите и родителите им, за да пращат пари, черни магии, промиване на мозъци, планове за усвояване на пари от държавата.

Такива данни са събрани от разследващите по делото “Петрохан”, което прокуратурата изпрати в парламента. “24 часа” получи документите с доказателствата от източник в Народното събрание. Иззети са бележки на Ивайло Калушев, много литература, различни предмети, разпитани са няколко ключови свидетели, включително момчета, с които самопровъзгласилият се за лама гмуркач е блудствал.

В свидетелските показания има насоки за края на живота на Калушев и учениците му

Калушев беше на мнение, че самоубийството е нещо много лошо и не води до добро прераждане. Питал съм го как би се самоубил и той ми е казвал, че би се гръмнал в главата с пистолет. За убийството обясняваше, че генерално е лошо деяние, което носи лоши последствия, но го оправдава, когато трябва да помогнеш на някого да отиде в по-добър свят, казва пред разследващия полицай Валери Андреев, който е живял с Калушев в България и Мексико с разрешение на родителите си.

Този младеж през 2022 г. е свидетелствал в ГДБОП срещу учителя си, защото се съмнявал, че и други негови ученици са жертва на сексуалните му желания. Валери разказва подробно историята си, която вече е публична.

Запознал се с Калушев покрай майка си София Андреева, която публично се отрече от сина си в подкаста на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова. Повечето деца се озовавали при ламата с помощта на родителите си, от които после се отдалечавали.

Преди тя да го среще с Калушев, Валери се дрогира, но след това започва с духовните практики и осъзнатото сънуване. Решава да заживее с Калушев и приятелите му в къща в с. Краево до Ботевград.

Камера в хижата записва как Калушев (с червеното яке) се прегръща със сподвижниците си.

Ходили да се катерят в околностите. Новият живот му харесал. Напуснал престижната математическа гимназия в София. Баща му приел трудно решението заради спиритуалните учения в новата му компания. Примирил се, когато Валери спрял с дрогата.

В къщата в Краево били той, Ивайло Калушев, дясната му ръка Деян Илиев и Невена Стаева. По-късно развих сексуално влечение към Невена, но не ѝ казах, признава младежът. Събитията са от 2011 г. В къщата в Краево обитавал малка стая. Калушев живеел най-нашироко - в хола и спалнята на втория етаж. Лама Иво първо го въвел в медитацията. Сеансите били с Калушев, а фокусът - върху предишни негови животи, в които Валери бил жена и имал отношения с хората от къщата.

Започнали да му дават и психеделични субстанции

Калушев му предложил специални гъби, поставени в мед, син на цвят. По това време ламата още се представял за традиционен будист.

Някъде в този етап Ивайло Калушев започна сексуални взаимоотношения с мен чрез манипулации. Караше ме да се виждам, че съм бил жена в минали животи и че съм бил с него, как сме заедно по една или друга причина в различни неративи, в някои от които платонични, в други сексуални. Всичко това става, когато съм в тези сеанси. Първият ми контакт с него беше, когато Ивайло Калушев ме попита как се чувствам и аз му споделих, че харесвам Невена и него. Тогава той за пръв път инициира сексуален контакт. Опипваше тялото ми. Задоволяваше ме с ръка, както и аз него. Беше като взаимна мастурбация, свидетелства Валери Андреев. Тогава е на 16 г., вече е част от общността и вярва в минали животи. Приемал това за нормално. Секс игрите ставали все по-интимни с времето.

По някое време Калушев обявил, че заминават на пътешествие към Нова Зеландия. Поканил и Валери, вероятно заради богатите родители, които да финансират пътуването. Предложил майка му да купи къщата в Краево, за да имат пари за лодка. Убедил го, че ще стане учител като него. Майката се съгласила и превела 200 хил. евро тайно от бащата.

София Андреева идвала редовно в имота в Краево за срещи с общността. С парите от продажбата, както и с дарения от останалите в комуната Калушев купил лодка във Франция. Пътували дотам с бус. Лодката била втора употреба, дълга 18 метра. Калушев се настанил в главната каюта. Прекарали на пристанището в град Ла Рошел около половин година. Купили екипировка и потеглили.

Когато заживях на лодката, от Калушев ми беше внушено да си бръсна подмишниците, гениталиите, краката и ръцете заради по-добра хигиена. Тогава започнаха да зачестяват и сексуалните ни отношения с него.

Винаги се случваха в неговата каюта, тайно от другите двама на борда

Първоначално започна с опипване и взаимна мастурбация, а след това под насърчение на Калушев започнах да експериментирам с анален секс, защото всички ми подариха дилдо за рождения ден, когато станах на 17 г. Това с дилдото се случваше в тоалетната, където и мастурбирах, разказва Валери. Пътуването продължило 9 месеца. Калушев и Невена хванали морска болест. Затова сменили курса от Нова Зеландия към Мексико. Било пролетта на 2013 г. Калушев и Илиев търсили имот, през това време живеели на лодката. Когато намерили, Калушев започнал да манипулира Валери, за да иска пари от родителите си. Обяснявал му, че е стиснат. Момчето започнало да моли майка си и баща си да финансират поредното начинание на ламата. Майката отново го направила тайно от бащата. Купили ранчо в Мексико през фирма, защото чужденците нямат право на имоти там. Парцелът бил с 4 сгради от бетон, оградени със зид, върху него електрическа ограда.

Валери се нанесъл в една от сградите, която била със сламен покрив. В главната къща бил Ивайло Калушев. В ранчото имало басейн и всички екстри. По време на престоя Валери няколко пъти се връщал в България, за да иска пари от родителите си. Дал на Калушев всичко - дори спестяванията за образованието си. И там религиозните практики продължили. Откакто купихме ранчото, сексуалните ми отношения с Ивайло Калушев се задълбочиха и винаги включваха анален секс. Той проникваше в мен. Правих му и фелацио. Иво Калушев учи дете как да си слага водолазния костюм.

Основно Калушев си задоволяваше сексуалните нужди с мен,

като е имало и сесии, изцяло инициирани от мен. По това време ми беше забранено да имам приятелка, защото трябваше да напусна сектата или обществото, както Ивайло Калушев му казваше. Ученията в Мексико се провеждаха периодично, като имаше много често понякога ежедневни общи медитации и от време на време учения, давани от Ивайло Калушев. Сексуалните практики, които Ивайло Калушев преподаваше, се случваха на територията на имението, в пещерата, в олтарната зала и бяха негови лични, а не традиционни будистки тантрични практики. За разлика от традиционните тантрични практики тези, които Ивайло Калушев преподаваше в Мексико, включваха специфични инструкции за еднополови двойки, както и за мастурбация. Сексуалните учения бяха преподадени на мен, Невена, Деян и на Пламен Статев, който дойде да живее при нас в Мексико. Почти съм сигурен, че по това време и Николай Златков присъстваше на тези практики. Тогава беше на 13 г., спомня си Валери.

Николай Златков е един от планинските рейнджъри, който беше открит прострелян в кемпера на Калушев под връх Околчица. И той като всички останали е доведен при ламата от родителите си. Николай станал фаворит на Калушев. Валери все по-често бил наказван да медитира сам в близката пещера. Дори питал ламата дали с Николай ще се случва същото, както с него. Николай започна да ме измества. Бях като отпадък, пренебрегван по всякакъв начин. Двамата прекарваха много време в стаята на Ивайло Калушев, свидетелства Валери Андреев. По това време Ивайло Калушев рязко променил традиционните тибетски практики и обявил свои учения. Нарекъл се тертон (откривател на съкровища), твърдял, че получава съобщения директно от просветлени същества, което в средите на будистите се считало за наглост и арогантност. Деян Илиев - дясната ръка на Калушев в Мексико

Веднъж новият лама казал на момчето, че баща му е счупил крака на майка му при побой. Предложил му да направи черна магия на собствения си баща. Практиката се наричала “Ваджра Килая”. Тази черна магия се изразява във визуализация, че си форма на острие, с което искаш да унищожиш човек. Това е изключено в традиционния будизъм. Започнах да го правя, но не ми беше приятно. Казах му и пак имаше скандал. Не довърших магията. Съчетано с появата на Николай Златков и техните отношения с Ивайло Калушев, ревността и завистта, която изпитвах, караниците за битовите неща, защото бях разхвърлян и мърляв, допринесоха до упадък на взаимоотношенията ни с Ивайло Калушев. Взех решение да си тръгна от Мексико, казва пред разследващите Валери.