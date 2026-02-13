ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха студентка да кара мерцедеса си на кокаин и метамфетамин в Пловдив, осъдиха я

Мая Вакрилова

[email protected]

4532
Полиция СНИМКА: Архив

Първокурсничката остава без книжка за 18 месеца

Условна присъда от 6 месеца с изпитателен срок от три години получи студентка в първи курс, заловена да шофира под въздействието на наркотични вещества в Пловдив. Книжката й е отнета за срок от година и шест месеца, а автомобилът й ще бъде конфискуван в полза на държавата. 

На 29 януари т.г. жената била спряна за проверка, докато управлявала мерцедеса си "МЛ 270 ЦДИ". Служителите на реда решили да я тестват с дрегер за употреба на наркотици, като уредът отчел наличие на кокаин и метамфетамин. Последвало задържане за 24 часа в Четвърто районно управление.

Първокурсничката е сключила споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Пловдив.

Полиция СНИМКА: Архив

