Румен Христов: Не изключваме сътрудничество с партия на Радев на принципа "за", а не "против"

Румен Христов КАДЪР: БНТ

"Опитахме се да ограничим секциите в Турция, тъй като там имаме 300 хил. наши сънародници, част от които несправедливо изселени от България. Сред тях много млади, с по няколко айпи адреси, а не знаят български, затова приехме ограничението". Това обясни председателят на СДС Румен Христов в "Панорама " по БНТ. "За Великобритания проблемът беше, че и без ограничението на едни избори получихме оттам около 21 хил. гласа", добави той.

Христов сподели, че Радев е главният опонент за ГЕРБ-СДС, но не изключи да се съюзяват с неговата формация на принципа "за", а не "против". "Възможно е бъдещата управленска коалиция да не е двойна, а тройна", каза Христов, цитирайки прогнози на анализатори.

За случая в Петрохан Христов каза, че той е показал дълбоко разделение на нацията и недоверие в институциите. "Такава травма не бива да се повтаря. Тя много време ще тежи на съвестта на гражданите", коментира Христов.

