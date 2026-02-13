Ивайло Мирчев: Гюров е шанс за страната

"Гюров като служебен премиер и доказал се независим човек, е шанс за страната", заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да , България" и депутат от ПП-ДБ в предаването "Панорама" по БНТ.

Политикът отрече да е имало договорка между Илиана Йотова, Румен Радев и ПП-ДБ за това Андрей Гюров да е премиер. "Имаше обаче пълно съвпадение на приоритетите ни, което стана ясно на консултациите при президента. Подчертахме, че ни е нужен много опитен вътрешен министър, който да смени областните управители на МВР, главния секретар, който да пресече търговията с гласове. Нужен е нов министър на правосъдието, който да смени главния прокурор. В здравното министерство пък трябва да се стартират реформите.

До онзиден отговаряхме на въпроса кога ще правим коалиция с ГЕРБ - сега ни питат дали ще я има с партия на Радев. Винаги обаче сме били на едно място - Европа, Шенген, еврозоната, не съм убеден ,че Радев гледа в същата посока. Не сме видели управленската му програма и геополитическата му ориентация. Добрите примери за България са на Запад, в Европа", заяви Мирчев.

Случаят в Петрохан беше използван. СДС саботира твърденията ни, че в хижата е имало двама вербувани агенти на ДАНС, добави той.