Иван Демерджиев: Защо изчезнаха толкова бързо мъжът, подал сигнала за "Петрохан" и жена му?

Къде са другите двама, които изчезнаха безследно? Този, който е подал сигнала за загиналите край хижа "Петрохан". Какъв сигнал е подал? Какво е съдържанието му? Защо изчезнаха толкова бързо той и съпругата му и напуснаха мястото, където обитаваха, виждаме, че къщата е безлюдна. Това попита в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев относно случая "Петрохан".

"Седи неизяснен въпросът дали през тези дни, в които последно тримата загинали в близост до Околчица, са се движили по някакъв начин, напуснали са това място, могло ли е да се предприемат действия, че те да бъдат спасени? Поне техните животи", допълни той.

"Мен лично ме тревожи опитът с една единствена версия този случай да се затвори и да се приключи. Не може да се приключи по този начин, той трябва да бъде изяснен. Обществото трябва да научи истината, която стои зад тези 6 загинали човека и тогава този случай може да бъде затворен", посочи Демерджиев.

"В момента няма истина, за да има алтернативна истина. Има поднесени фрагментарно отделни частици като факти се сочат. Такова недоверие има към институциите в момента, че всеки един гражданин проверява факти, опровергава ги по някакъв начин. Аз не чух смислен отговор от прокуратурата какво се е случило с производствата, образувани по повод сигнали, свързани с тези хора. Трябва да отговори прокуратурата дали е била некомпетентна, немарливо си е свършила работата или по някакъв начин е прикривала или предпазвала тези хора нерегламентирано", заяви бившият служебен вътрешен министър.

"Шокира ме въпросът, че има един стремеж да се разкрие истината в телевизионните студия. Тя не трябва да се разкрива там, разследващите трябва да си свършат работата и да представят цялата истина", заяви Демерджиев.

Той бе категоричен, че няма абсолютно никакво касателство към случая.

"Нямам съмнение, че Румен Радев ще бъде първа политическа сила. И това не е мое мнение. Аз пътувам много из страната, говоря с хората навсякъде, това са нагласите, това са очакванията на хората", коментира той.

На въпрос дали ще бъде служебен вътрешен министър Демерджиев отговори така:

"Ще разберем кой е министъра на вътрешните работи, когато избрания премиер представи списъка на президента и той го утвърди".