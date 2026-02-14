ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българите на олимпиадата днес

6 двойки сключват брак в Пловдив в Деня на любовта и виното

Ваня Драганова

6 двойки ще сключат брак в Пловдив на 14 февруари.

От  "Радостни обреди" са подготвили изненади за младоженците, избрали за вричането си във вярност 14 февруари

6 сватби са насрочени в Пловдив за днешния празник на любовта и виното. Имало е заявка и от още една двойка, но младоженците са преместили ритуала за следващия ден - 15 февруари.

Общо 26 брака са сключени в Пловдив в седмицата на любовта преди Деня на свети Валентин, съобщи за "24 часа" шефката на общинското предприятие "Радостни обреди" Чудомира Пинджева. Няма особен наплив за датите около 14 февруари, обичайно хората избират за сватбените си церемонии по-топлите месеци.

От предприятието са подготвили изненади за младоженците, избрали за вричането си във вярност днешния ден. 

