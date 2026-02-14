Съдебният медик по случая „Петрохан": И с два изстрела може да има самоубийство

Случаят „Петрохан" от съдебно-медицинска гледна точка е много елементарен. И с два изстрела може да има самоубийство. Това каза пред Би Ти Ви доц. д-р Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина и деонтология в „Александровска" болница.

По думите му се касае за изстрели от упор или от много близко разстояние, в зони – удобни за собствена ръка.

„Става въпрос и за шестте трупа – всичките са с огнестрелно нараняване на главата, но кой е държал пистолета, аз не мога да кажа. Аз сам мога да се застрелям от упор, но и вие може да ме принудите да стоя мирно и да ме гръмнете", коментира експертът.