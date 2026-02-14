Никола и Цонка Букурови са най-възрастната женена двойка в община Русе

Община Русе се включи за поредна година в Международната седмица на брака, която се отбелязва в периода 7 – 14 февруари. По случай инициативата кметът Пенчо Милков отличи най-възрастната женена двойка в общината - Никола и Цонка Букурови, които на 15 май ще отпразнуват 66 години съвместно съжителство.

„Вашата всеотдайност един към друг и към семейството ви вдъхновява младите поколения и ни напомня, че истинската обич е в малките жестове на грижа, в споделените усмивки и в подкрепата, която даваме на човека до нас. Нека още дълги години се радвате на споделено щастие, добро здраве и уют в дома ви", поздрави ги кметът. Той пожела на семейство Букурови да продължават да бъдат светъл пример за всички нас.

Никола Букуров среща бъдещата си съпруга, докато работи в Адвокатската колегия, която се намира срещу тогавашната квартира на младото момиче и сестра ѝ. Казва, че е любов от пръв поглед. 21-годишната Цонка се отличава от връстничките си с модерните за времето си дрехи, които придават към естествената ѝ красота допълнително обаяние. Женят се през 1960 година.

Цонка Букурова работи дълги години като озеленител в „Паркстрой" и под нейно ръководство се появява голяма част от цветния пейзаж в града. Но не това е най-важното, с което тя допринася за Русе. Цонка, заедно с още пет жени - Дора Бобева, Вяра Георгиева, Стефка Монова, Евгения Желева и Албена Велкова, организира през 1987 г. първите протести срещу хлорното обгазяване на Русе от гюргевския завод „Верахим". "Протестът на майките с количките" дава начало на демократичните промени в България. За своята смелост жените са отличени със званието „Почетен гражданин на Русе", получават и орден „Стара планина".

Никола и Цонка споделят, че съвместният им живот е бил едно голямо приключение, в което са успели да се съхранят като семейство, защото и двамата са съзнателни и работливи, споделят и общи интереси и възгледи за живота. „Цялата работа в брака е да си работен, сериозен и да милееш за семейството", с усмивка казва Никола, който също е дал принос за обществото като адвокат и общински съветник.

Семейство Букурови имат две дъщери. И двете тръгват по пътя на баща си и избират правото за своя професия.