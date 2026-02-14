ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рубио: САЩ не се опитват да се откъснат от Европа,...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22286886 www.24chasa.bg

Сърце на любовта пред Царевец и „Звук и светлина" за 14 февруари във В. Търново

Дима Максимова

[email protected]

660
Тази вечер ще бъде излъчен спектакълът "Царевград Търнов - звук и светлина" за всички празнуващи Снимка: Община Велико Търново

С голямо сърце пред Царевец и прожекция на шоуто „Царевград Търнов – звук и светлина" Велико Търново ще отбележи 14 февруари – Трифон Зарезан и Празник на любовта.
Сърцето на любовта ще бъде поставено пред крепостта Царевец навръх празника. От 12:00 до 18:00ч. всеки ще може да си направи снимка или романтично видео.
В 18:30ч. започва прожекцията на спектакъла. „Царевград Търнов – звук и светлина" ще може да се гледа от площад „Цар Асен I", а за удобството на зрителите и безопасността площад „Цар Асен I" ще е затворен за движение от 18:15 до 19:15ч. на 14 февруари, посочват от местната управа.

Тази вечер ще бъде излъчен спектакълът "Царевград Търнов - звук и светлина" за всички празнуващи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците