Сърце на любовта пред Царевец и „Звук и светлина" за 14 февруари във В. Търново

С голямо сърце пред Царевец и прожекция на шоуто „Царевград Търнов – звук и светлина" Велико Търново ще отбележи 14 февруари – Трифон Зарезан и Празник на любовта.

Сърцето на любовта ще бъде поставено пред крепостта Царевец навръх празника. От 12:00 до 18:00ч. всеки ще може да си направи снимка или романтично видео.

В 18:30ч. започва прожекцията на спектакъла. „Царевград Търнов – звук и светлина" ще може да се гледа от площад „Цар Асен I", а за удобството на зрителите и безопасността площад „Цар Асен I" ще е затворен за движение от 18:15 до 19:15ч. на 14 февруари, посочват от местната управа.