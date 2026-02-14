ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на застреляния от военен в Каравелово на Задушница: Не си си отишъл, Никола

24 часа Пловдив онлайн

3816
Убитият Никола Киров

Времето минава, но празнотата не намалява – тя просто се превръща в пространство, изпълнено с обич, обърна се към сина си Делка Илинова

"Ти не си си отишъл, сине. Ти живееш във всяко мое вдишване, във всяка моя молитва и във всяка сълза, която днес се превръща в светлина." Това написа на Задушница Делка Илинова, майка на 23-годишния Никола, застрелян на 17 юли м. г. от снайпериста в Стрямската бригада Нечо Цанков. Вечерта преди фаталния изстрел Цанков бил събрал приятели на купон за раждането на второто му дете. След полунощ извадил пушка и започнал да я размахва, жена от компанията го предупредила, че ще стане беля, но Цанков отвърнал, че оръжието е празно.  Стигнало се обаче до произвеждането на изстрел и Никола издъхнал за минути. Делото срещу Нечо Цанков все още не е започнало във Военния съд в Пловдив.

"Времето минава, но празнотата не намалява – тя просто се превръща в пространство, изпълнено с обич. Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят", обръща се към сина си жената. Ето и целия й пост. 

Убитият Никола Киров

