Шофьор загина, а пътник е в критично състояние, пиян и без книжка ги блъсна в Карловско

24 часа Пловдив онлайн

5340
Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

23-годишният водач навлязъл в насрещното и се ударил челно в колата им, дрегерът му отчел 1,6 промила

Един мъж загина, а друг е в болница в критично състояние след челен удар на Подбалканския път, съобщиха от полицията.

Сигналът за тежкия инцидент е получен на телефон 112 минути след полунощ днес. Според предварителната информация в района на село Розино лек автомобил "Мерцедес" навлязъл в насрещното и ударил "Форд".

Пристигналите на мястото спешни медици констатирали смъртта на водача на втората кола. В болница е откаран негов спътник. Лекарски прегледи се извършват и на 23-годишния шофьор на мерцедеса. Установено е, че той е неправоспособен, а пробата му с дрегер отчела наличие на алкохол около 1,6 промила.

Местопроизшествието е запазено от служители на Районното управление в Карлово, направен е оглед. Причините и обстоятелствата около пътния инцидент се разследват.

