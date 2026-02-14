Съдът в Сливен отмени решението за създаване на селищно образувание в местността "Карандила"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административен съд – Сливен отмени Решение № 511 на Общински съвет – Сливен от 14 ноември 2024 г. за създаване на селищно образувание с местно значение – курорт „Карандила" в землището на Сливен. Решението е публикувано на страницата на съда.

Съдът отхвърля исканията за обявяване на нищожност на решението, но приема, че е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

В мотивите си съдебният състав посочва, че решението е прието от компетентен орган и в изискуемата форма, но при съществени нарушения на административно-производствените правила. Според съда не са спазени разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс относно издаването на общ административен акт – не е било надлежно оповестено откриването на производството, не са осигурени форми за участие на заинтересованите лица и не е спазен минималният срок за обществено участие.

Съдът приема също, че в самото решение липсват достатъчно конкретни фактически основания, които да обосновават необходимостта от създаването на селищно образувание с местно значение.

Делото е образувано по жалби на министъра на околната среда и водите Манол Генов, Сдружение „Асоциация на парковете в България", Българска фондация „Биоразнообразие", както и на физически лица – собственици на имоти в района на местността „Карандила", част от природен парк „Сините камъни".

С решението си съдът осъжда Общински съвет – Сливен да заплати направените по делото разноски на част от жалбоподателите.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховения административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Както БТА съобщи, административният съд в Сливен отмени Решение № 510 от 14 ноември 2024 г. на Общинския съвет – Сливен, за създаване на селищно образувание с местно значение – курорт Даулите.

БТА припомня, бяха организирани поредица от протести, свързани с решенията на Общинския съвет (ОС) за създаване на селищни образувания, както и изваждането на близо 12 декара от Природен парк "Сините камъни". През юни, м.г. ОС- Сливен отхвърли от дневния ред предложение за отмяна на решенията.