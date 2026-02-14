ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четирима са пострадали при катастрофата на 165 км от магистрала "Тракия"

3588
Пострадалите са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ. Снимка: Снимка: Архив

Четирима души са пострадали при пътния инцидент на 165 километър на автомагистрала „Тракия" в посока София. Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Те са пътували в лек автомобил „Фиат", управляван от 65-годишен мъж. При направения тест с дрегер за алкохол е отчетено 0,28 промила, посочиха от полицията.

Автомобилът е част от верижната катастрофа, която стана днес сутринта.

Двама от пострадалите са мъже на 42 и 29 години, а другите са жени на 50 и 62 години. Те са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.

От МВР уточниха, че по първоначална информация, катастрофата е между три превозни средства – товарен автомобил "Пежо", управляван от 60-годишен мъж, лек автомобил „Шевролет", управляван от 80-годишен мъж и "Фиат"-а.

Пробите за наличие на алкохол в кръвта на другите двама шофьори са отрицателни.

Един час по-рано през днешния ден на същото място от автомагистралата е регистриран още един пътен инцидент. Той е за ударил се лек автомобил. При него няма пострадали.

Временно движението в изпреварващата лента на 165 километър на магистралата беше ограничено за извършване на процесуално-следствени действия. Към момента трите превозни средства са изтеглени от пътното платно и движението е възстановено.

