Разследват сигнал за фалшива евробанкнота в Бяла Слатина

Полицейска проверка е извършена в частен дом след получена информация за прокарана в обращение фалшива банкнота от 20 евро в хранителен магазин в село Търнак, съобщават от полицията във Враца. Случаят е от 13 февруари, а в бюлетина на полицията се пояснява, че след извършената проверка в частен дом в село Търнак са установени и други вещи и предмети, които са обект на престъпление.

Домът е бил обитаван от 24-годишния Г. Е.. Банкнотата е иззета, а по случая в районното управление на полицията в Бяла Слатина е образувана преписка, пише БТА.

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем и задържа 43-годишен мъж за прокарване в обращение в търговски обекти в Карлово на фалшиви банкноти от 50 евро. Полицията в Русе също разследва случай с фалшива банкнота от 20 евро.