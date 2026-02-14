ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Илияна Йотова се срещна с хърватския м...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22287406 www.24chasa.bg

Разследват сигнал за фалшива евробанкнота в Бяла Слатина

2276
Полиция СНИМКА: 24 часа

Полицейска проверка е извършена в частен дом след получена информация за прокарана в обращение фалшива банкнота от 20 евро в хранителен магазин в село Търнак, съобщават от полицията във Враца. Случаят е от 13 февруари, а в бюлетина на полицията се пояснява, че след извършената проверка в частен дом в село Търнак са установени и други вещи и предмети, които са обект на престъпление. 

Домът е бил обитаван от 24-годишния Г. Е.. Банкнотата е иззета, а по случая в районното управление на полицията в Бяла Слатина е образувана преписка, пише БТА. 

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем и задържа 43-годишен мъж за прокарване в обращение в търговски обекти в Карлово на фалшиви банкноти от 50 евро. Полицията в Русе също разследва случай с фалшива банкнота от 20 евро.  

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците