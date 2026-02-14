Бащата на Иво Калушев агент на службите поне до 1998 г., допускат ламата да е наследил закрилата

Заедно с бащата на Деян Илиев, който откри трите мъртви тела на хижата, са работили в контраразузнаването

Георги Калушев, бащата на ламата от "Петрохан" Ивайло Калушев, е бил агент на българските специални служби поне до 1998 година - близо десетилетие след падането на комунизма в България.

Това показват данни на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, т.нар. комисията за досиетата.

Георги Калушев, който според едно от момчетата, отглеждани от ламата Валери Андреев, вече е починал, е станал агент на Държавна сигурност през 1972 година. Като първоначално е вербуван от външното разузнаване, което тогава е било в Първо главно управление на ДС. Тогава вербовката му е станала като асистент във Висшия икономически институт, днес УНСС. По някое време в кариерата си на агент на Държавна сигурност обаче Калушев е прехвърлен във Второ главно управление, където е било контраразузнаването. След 1990 година Второ главно управление на ДС бе наследено първо от Национална служба "Сигурност", а впоследствие от днешната ДАНС. Според картончето, открито от комисията по досиетата, това вербуване вероятно е станало през 1974 година, но със сигурност след това е продължил да сътрудничи и на вече демократичната служба НСС. За това свидетелства резолюция върху картончето на Георги Калушев, написана на ръка от 1995 година. Първоначлото картонче за вербуването на Георги Калушев към Първо управление на ДС

Периодът 1994-1995 година е ключов за голяма част от агентите на бившата държавна сигурност. Тогава много от досиетата са прехвърляни между службите или са правени дори нови вербовки, за да може тези агенти да останат скрити - като лична услуга за човек, който е бил ценен за ДС, или наистина укриване на продължаващи да действат агенти, разказа пред "24 часа" източник от специалните служби.

Георги Калушев със сигурност е бил укрит от обявяване и през 1998 година, става ясно от картончето му. И реално принадлежността му към ДС е обявена чак през 2014 година, когато е бил проверен като ръководител на катедра в УНСС в периода април 1997 - октомври 1999 г. Тоест дейноста му като шпионин е приключила някъде между 1998 и 2014 година.

Тези данни означават, че Георги Калушев е бил активен агент на НСС в годините, когато синът му Ивайло установява първоначалната си будистка секта в България. А обявяването му за сътрудник на бившата ДС се случва, след като лама Иво вече е бил поне от две години в Мексико. Картончето от Второ главно с указания от НСС да не бъде разкриван. Това означава, че е бил воден като активен агент на службата.

В сектата от Петрохан е имало поне двама сътрудници на ДАНС, категоричен бе съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в предните дни. И според думите му е възможно сектата да е било покровителствана от службите, или поне дейността й да е била неглижирана, именно по тази линия. Според неофициална информация на "24 часа" единият от тези секретни сътрудници на ДАНС е именно Ивайло Калушев. След получаването на тази информация редакцията на "24 часа" отправи официално запитване към службата, но отговор не е получен вече 10 дни.

Напълно е възможно ламата да е бил вербуван като жест към баща му, дори не и специално, за да бъде осигурена закрила, допусна източник на "24 часа" от контраразузнаването. "В службите има една нагласа, че ние сме семейство и трябва да си помагаме и да се подкрепяме. Напълно е възможно Калушев да е бил записан като сътрудник именно по молба на баща му", разказа той. Още повече, че българските специални служби още от времето на комунизма проявяват интерес към всякакви религиозни общности и Ивайло Калушев като будист е можело да представлява и интерес.

Отново според неофициална информация на "24 часа" вербовката на Ивайло Калушев е станала някъде през пролетта на 2021 година, а няколко месеца по-късно той и Ивайло Иванов са получили в Монтана разрешителните си за оръжие. Калушев е имал разрешително за две оръжия - пистолет и револвер, но Иванов е притежавал 16, включително и картечен пистолет. По това време бащата Георги Калушев все още е бил жив.

Вербовката на Калушев като сътрудник дори и да не е донесла полза на службата, е осигурила на сектата ниво на закрила. Причината е, че независимо в кой орган "протече" името на активен сътрудник на ДАНС, за сигналите и евентуални разследвания срещу него трябва да бъде уведомен водещият му служител на ДАНС. Според разказа на София Андреева в подкаста "Дневен ред" Ивайло Калушев винаги е разполагал с изпреварваща информация за сигналите в ГДБОП, които е подавал сина й Валери Андреев, и проверки на хижа "Петрохан". Пак според нейния разказ Георги Калушев е помагал на сектата докато е била в Мексико.

Георги Калушев и синът му Ивайло пък още през 1991 година основават "Сдружение Международен център за обучение", показват стари записи в регистър БУЛСТАТ. Историята на това сдружение обаче е недостъпна. Регистрацията е в апартамент в столичния ж.к. Младост, но дейността му е развивана на територията на село Прилеп до Сунгурларе, става ясно от регистъра "Гестапо". Тази част от биографията на Ивайло Калушев не фигурира нито в неговите разкази в изтрия му сайт SkyDharma, нито в разкази на негови близки. При основаването на сдружението Иво Калушев е бил 10-класник в столичната френска гимназия.

Връзка с Второ главно управление на ДС, контраразузнаването, има и при един от най-близките на Калушев Деян Илиев. Именно той е човекът, открил телата на тримата предполагаеми самоубийци от хижа "Петрохан" Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Деян Илиев става част от близкия кръг на Ивайло Калушев, когато е 16-годишен. Впоследствие той е един от пътешествениците с лодка до Мексико, за което свидетелства Валери Андреев. Илиев обаче има жена мексиканка и вероятно заради това излиза от кръга на най-посветените в култа на лама Иво. За негова дейност в Мексико има следи до 2024 година, когато отдава под наем къща в района на Тулум. През 2025 година обаче Илиев си купува къща в село Гинци, най-близкото до хижа "Петрохан". Той е открил телата на тримата в хижата на 2 февруари, след като ден по-рано получил есемес от Калушев с прощален текст.